季節ハタハタが待望の接岸！ 男鹿市北部でまとまった量の水揚げ 今シーズン初めての入札も 秋田
男鹿市の北部で16日夜から17日朝にかけて季節ハタハタのまとまった量の水揚げがありました。
午後には漁港で今シーズン初めての入札が行われ禁漁が明けて以降、最も遅い初漁となりました。
男鹿市北浦にある漁港です。
漁協の施設内に運び込まれていたのは…
オスとメスに分けられて箱詰めされた季節ハタハタです。
男鹿市北部では16日夜から17日朝にかけて10キロ余りの水揚げがありました。
その後も漁師たちは次々と船を出し、網を揚げたり仕掛けたりしていました。
この船の水揚げはメス3匹オス2匹のあわせて5匹。
漁師
「これだば1匹1000円するな」
漁師
「形はいいどもな、よけぇいねぇもんな」
まだ量は多くないものの、その姿を見せ始めた季節ハタハタ。
17日は男鹿市の他の地区と八峰町でも数匹、網にかかったということです。
そして午後。
16日から17日にかけて水揚げされた、ヒラメやタイなどとあわせて今シーズン初めてとなるハタハタの入札が行われました。
去年より2日遅い、禁漁明け以降、最も遅い初漁です。
仲買人
「ピカピカだ、でけーな」
関係者によりますと、1キロあたり1万5,000円を超える入札もあり、これまでにない高値で取り引きされたということです。
武田水産 武田勝社長
「まぁ初物なので、なんとしても欲しいっていうお客さんもいますので、一生懸命頑張って書いてみました」「漁師さんと同じです、いつか来ると思って待ってました、まぁ季節のものですし少しでも多く獲れて、秋田の人みんなで食べられればいいと思ってます」
落札した業者によりますと、市場に流通させるには量が少なく、すでに注文を受けている顧客を中心に販売する予定だということです。