12月14日に最終回を迎えた日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』。

最終回では失明という絶望の淵から奇跡の復活を遂げたロイヤルファミリーが有馬記念に臨む様子が描かれました。

その中で山王の妻・京子（黒木瞳）が口にしたある一言が視聴者の感動を呼んでいます。

本作は、山本周五郎賞やＪＲＡ賞馬事文化賞を受賞した早見和真氏の小説『ザ・ロイヤルファミリー』（新潮文庫刊）が原作。

競馬の世界を舞台に、ひたすら夢を追い続けた熱き大人たちが、家族や仲間たちとの絆で奇跡を起こしていく、人間と競走馬の20年にわたる壮大なストーリーが日曜劇場で描かれます。

＊以下12月14放送回のネタバレを含みます。

最終回あらすじ

ロイヤルファミリーは、失明という絶望の淵から奇跡の復活を遂げた。

だが、栗須（妻夫木聡）と耕一（目黒蓮）が夢見続けた“有馬記念の舞台”に立つためには、重賞レースでの勝利という、険しく厳しい条件が立ちはだかる。

その一方で、展之（中川大志）のソーパーフェクトが圧倒的な快進撃を続けていた。クラシック三冠を制し、まさに“時代の覇者”として、有馬記念の最有力候補に名乗りを上げていた。

それぞれの想いを胸にチームロイヤルは決起集会を開き、結束を確かめ合う。その場で耕一は静かに、しかし揺るぎない覚悟を口にする。

耕造（佐藤浩市）と出会い、G1制覇を夢見て歩み始めた栗須。数え切れぬ挫折の先に、ついに──運命の扉が開く！

お忘れになったのかしら。私が何が嫌いなのか

ジャパンカップを制し、2025年有馬記念への切符をつかんだチームロイヤル。

耕一と栗須は山王邸を訪れ、京子と優太郎（小泉孝太郎） に「次の有馬記念、どうか中山までお越しいただけませんでしょうか」と頼み込みます。

しかし「どうもご丁寧に。栗須さん、あなたお忘れになったのかしら。私が何を嫌いなのか」と冷たくあしらう京子。

仕方なく山王邸を後にする栗須と耕一ですが、家の中にふと目をやるとそこにはロイヤルハピネスが勝利した「中山牝馬ステークス」の優勝レイが飾ってあったのでした。

ロイヤルハピネスは耕造の愛人で耕一の母・美紀子（中嶋朋子）が名付けた馬であることから「山王の奥さんが耕一と母親を許しているのが分かる」と着目する視聴者も。



これで私が応援した馬は…

迎えた有馬記念では、ロイヤルホープの子どもで椎名（沢村一樹）が所有するビッグホープに敗れて惜しくも2着となったロイヤルファミリー。

山王邸では冷たい態度だった京子も、会場で有馬記念を観戦し「また勝てなかった。これで私が応援した馬は全敗」とため息をつきます。

このシーンに視聴者は「『これで私が応援した馬は全戦全敗』って、実はずっと応援してくれてたんだ」などと反応。

さらに、優太郎が耕一の肩に手をかけ「まじめな話はどうでもいい。他愛もない話をしてみたい。家族だからな」と一言。さらに京子も「お好きなものは何？」と耕一に声をかけました。

この山王家の変化に「あたたかい視線にじーんときた」「この一家だいぶ変わったな…」と思いをはせる人も。

また「競馬にいろんなものを奪われ、隠し子までつくられたのに、会場に足を運んで応援をする。そして隠し子を気遣う姿に聖母だと号泣」「改めてみると黒木瞳さんめっちゃ素敵」「着物姿ほれぼれする。ああなりたかった」と京子や黒木瞳さんに心惹かれる人も続出していました。