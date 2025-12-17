Á°ÅÄÆØ»Ò¡Ö¤Í¤¨Í¥»Ò²Ä°¦¤¹¤®¤Ê¤¤¡©¡×¡¡ÂçÅçÍ¥»Ò¤ÈËË¤ò´ó¤»¹ç¤¦¼Ì¿¿¤Ë¡Öµã¤¤¤¿¡×¡Ö¥×¥ê¥ó¥»¥¹¤¬2¿Í¡×
¡¡Á°ÅÄÆØ»Ò¤¬¡¢ÂçÅçÍ¥»Ò¤È¤Î¥Äー¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¼«¿È¤ÎInstagram¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¡£¡¡
¡Ê´ØÏ¢¡§¡Ú²èÁü¡ÛÁ°ÅÄÆØ»Ò¡õÂçÅçÍ¥»Ò¡¢¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤ÎËË´ó¤»¼Ì¿¿¤Ë¥Õ¥¡¥ó´¿´î¡Ë
¡¡Á°ÅÄ¤Ï12·î4Æü¤«¤é7Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ØAKB48 20th Year Live Tour 2025 in ÆüËÜÉðÆ»´Û ～ ¤¢¤Îº¢¡¢ÀÄ½Õ¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¡¢ÀÄ½Õ¤Ç¤¹ ～ 20¼þÇ¯µÇ°¥³¥ó¥µー¥È¡Ù¤Ë½Ð±é¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë½©¸µ¹¯¤ò°Ï¤ó¤ÀµÇ°¼Ì¿¿¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¹â¶¶¤ß¤Ê¤ß¤È¿¶¤ê¤ò³ÎÇ§¤¹¤ëÍÍ»Ò¤Ê¤É¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¿¡£¡¡
¡¡17Æü¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÁª¤Ù¤Ê¤¤¤«¤é»×¤¤½ÐÁ´ÉôºÜ¤»¤Á¤ã¤¦¡×¡Ö¤¤Ã¤È¤ß¤ó¤Ê¤¬¤ß¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Ç¤·¤ç¡©¡×¡Ö¤Í¤¨Í¥»Ò²Ä°¦¤¹¤®¤Ê¤¤¡©¤â¤¦¤µ¥Ç¥£¥º¥Ëー¥×¥ê¥ó¥»¥¹¤Î¥°¥êー¥Æ¥£¥ó¥°¤À¤è¤Í¡©¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢ÂçÅç¤ÈËË¤ò¤Ô¤Ã¤¿¤ê´ó¤»¤¢¤¦ÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤¡È¤¢¤Ä¤æ¤¦¡É¤Î¥Äー¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥Ý¥¹¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Öµã¤¤¤¿¡×¡Ö¥×¥ê¥ó¥»¥¹¤¬2¿Í¡×¡Ö¤¢¤Ä¤æ¤¦ÌµÅ¨ºÇ¹â¡×¡¡¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥«¥ê¥¹¥ÞÀ¤¢¤ë¤Ê～¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ÂçÅç¤â¥¹¥Èー¥êー¥º¤Ë¤Æ¡¢Á°ÅÄ¤È¤Î¥Äー¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï¤¤Ã¤È¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î²ÁÃÍ¤Ê¤ó¤Æ¤½¤³¤Þ¤Ç¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¡Ö¹´¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¡Ö¤À¤«¤é½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤Ë»×¤¤Çº¤ó¤À¤È»×¤¦¡×¡Ö¤Ç¤âÎÙ¤ËÇº¤ó¤À¤é¤¤¤Ä¤À¤Ã¤Æ²½³ØÈ¿±þ¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤¿¡×¡Ö²¿ÇÜ¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤ÆÇúÈ¯¤¹¤ë¡×¡Ö¤½¤ó¤Ê²½³ØÈ¿±þ¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÎAKB¤Ç¤âµ¯¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¡¢¤È´ê¤¤¤Ê¤¬¤éÇ¯Ëö¤Þ¤Ç°ì½ï¤Ë¤¬¤ó¤Ð¤ê¤¿¤¤¤è¤Í¡×¤Èµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊÊ¸=¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë