しゃべる点字ブロックの登場です。専用のアプリを使って音声案内などを聞くこともできる「コード化点字ブロック」が岡山市役所に設置されました。

【写真を見る】「しゃべる点字ブロック」登場 岡山県内で初めて岡山市役所本庁舎1階玄関ホールに設置【岡山】

「ここは、岡山市役所本庁舎1階玄関ホールです。前方は、点字ブロックはありませんが、4基のエレベーターがあります」

「コード化点字ブロック」を専用アプリで読み取ると、周辺の状況などを音声で聞くことができます。

岡山市役所に、県内で初めて設置されたもので、企画した岡山青年会議所から大森市長に目録が手渡されました。

進行方向にあわせた4つの歩行ルートの提案や、防災情報なども聞くことができ、多様な活用方法が期待できるということです。

（公益社団法人岡山青年会議所 安原和宏さん）

「点字ブロックは元々視覚障害者の方のためなんですけど、健常者の方も視覚障害者の方も、お互いが思いやれるような街になっていけばなと」

コード化点字ブロックは、市が建設中の新庁舎にも設置される予定です。