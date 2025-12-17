ダグドリア スタジオは文字だけRPG『サーガ＆シーカー』のクローズドβテストの結果を発表し、第二回クローズドβテストの実施も決定した。

【画像】ひろゆきやヨコオタロウなどなんでもアリなキャラクターが登場するスクリーンショット

『サーガ＆シーカー』は、文章生成AIの技術を用いた「物語錬成ゲーム」だ。プレイヤーが行動を入力するだけで、生成AIが物語の描写を描いてくれるといった内容になっている。

今回のβテストに参加したのは約500人であり、2週間に渡って行われた。実施期間中にプレイヤーがゲームを通じて生み出した物語の総文字数は、およそ3.5億文字分という結果になった。これは「自由の女神（約93m）に迫る高さ」に相当する。

Steamのプレイデータでは平均プレイ時間が19時間41分、中央値換算でも4時間50分を記録した。

第二回クローズドβテストの開催が決定し、それに伴って当初リリース予定としていた12月を変更し、2026年1月に延期することを発表した。具体的な日時については後日発表される。

（文＝リアルサウンドテック編集部）