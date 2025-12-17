ジブリ作品の登場人物になりきれる、ジブリパークの「ジブリのなりきり名場面展」がリニューアルしました。

【写真を見る】宮崎吾郎監督のお気に入りは？ リニューアルした｢ジブリのなりきり名場面展｣『紅の豚』の躍動感がすごい！『君たちはどう生きるか』なども新たに仲間入り ジブリパーク

名シーンを表現した展示に入り込んで、写真も撮れるコーナーは、全体の半分にあたる7つが新たな展示に。

『君たちはどう生きるか』などが仲間入り

（小川実桜アナウンサー）

「リニューアルされた紅の豚の展示、躍動感が凄いです」





1992年公開の『紅の豚』は、展示される場面が一新し、主人公のポルコ・ロッソが、飛行艇の新エンジンを工場で試運転しているシーンに入れ替わりました。

さらに、1991年公開の『おもひでぽろぽろ』も展示の場面が変わったほか、おととし公開の『君たちはどう生きるか』が新たに仲間入りしました。

宮崎吾郎監督のお気に入りは？

（スタジオジブリ 宮崎吾朗監督）

「ジブリの作品を全部見たことないよという人も、興味を持ってもらって、ジブリの映画そのものを見ていただきたい」

リニューアルした中で、宮崎吾朗監督が「特にお気に入り」だと話すのが、2002年公開の短編作品『ギブリーズ episode2』のワンシーンを表現した展示です。



（小川）

「2Dなのに3Dで不思議な感じ。よくみるとカレーが床にこぼれてて、細かいです」

さらに細かく見てみると、オリジナルの劇中にはなかった、「中日ドラゴンズ」にちなんだアイテムが飾られるなど、地元・愛知ならではのユニークな演出が。



思う存分写真を撮って、ジブリの世界に浸れる新しい展示の数々。リニューアルしたこのコーナーは、17日から一般公開されていて、事前予約制のチケットが必要です。