宮崎吾郎監督のお気に入りは？ リニューアルした｢ジブリのなりきり名場面展｣『紅の豚』の躍動感がすごい！『君たちはどう生きるか』なども新たに仲間入り ジブリパーク
ジブリ作品の登場人物になりきれる、ジブリパークの「ジブリのなりきり名場面展」がリニューアルしました。
名シーンを表現した展示に入り込んで、写真も撮れるコーナーは、全体の半分にあたる7つが新たな展示に。
『君たちはどう生きるか』などが仲間入り
（小川実桜アナウンサー）
「リニューアルされた紅の豚の展示、躍動感が凄いです」
さらに、1991年公開の『おもひでぽろぽろ』も展示の場面が変わったほか、おととし公開の『君たちはどう生きるか』が新たに仲間入りしました。
宮崎吾郎監督のお気に入りは？
（スタジオジブリ 宮崎吾朗監督）
「ジブリの作品を全部見たことないよという人も、興味を持ってもらって、ジブリの映画そのものを見ていただきたい」
リニューアルした中で、宮崎吾朗監督が「特にお気に入り」だと話すのが、2002年公開の短編作品『ギブリーズ episode2』のワンシーンを表現した展示です。
（小川）
「2Dなのに3Dで不思議な感じ。よくみるとカレーが床にこぼれてて、細かいです」
さらに細かく見てみると、オリジナルの劇中にはなかった、「中日ドラゴンズ」にちなんだアイテムが飾られるなど、地元・愛知ならではのユニークな演出が。
思う存分写真を撮って、ジブリの世界に浸れる新しい展示の数々。リニューアルしたこのコーナーは、17日から一般公開されていて、事前予約制のチケットが必要です。