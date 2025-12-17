ジブリパーク、大倉庫「なりきり名場面展」リニューアル！ 『On Your Mark』『ギブリーズ』など追加
ジブリパーク内にあるジブリの大倉庫の「中央展示室」で2022年11月の開園時から開催している「ジブリのなりきり名場面展」が、12月17日（水）から、開園後初となるリニューアルを実施し、14コーナーの展示のうち、半分の7コーナーを入れ替えた。これにより映画『On Your Mark』『ギブリーズ episode2』 『君たちはどう生きるか』など新登場の展示が登場した。
【写真】新しく追加された 『君たちはどう生きるか』の展示
■宮崎吾朗があいさつ
今回リニューアルされた「ジブリのなりきり名場面展」は、スタジオジブリ作品の名シーンを表現した展示の中に入り込み、登場人物になりきれる体験型の企画展示。
新登場の展示（作品）は4コーナーで、『On Your Mark』 『ホーホケキョ となりの山田くん』 『ギブリーズ episode2』 『君たちはどう生きるか』が登場。『おもひでぽろぽろ』 『紅の豚』 『かぐや姫の物語』は、別の場面に変更となった。
『天空の城ラピュタ』 『平成狸合戦ぽんぽこ』 『もののけ姫』 『千と千尋の神隠し』 『ゲド戦記』『崖の上のポニョ』 『コクリコ坂から』は、変わらず楽しめる。
12月16日（火）に開催されたメディア向けの内覧会では、ジブリパークの宮崎吾朗があいさつ。
「『ジブリのなりきり名場面展』は、ジブリパークの開園に合わせてスタートしました。予想以上に好評をいただき、気がつけば3年が経過していました。当初はここまで長く続ける想定ではなかったため、この展示を今後どのように継続していくべきかを改めて考え、皆様に喜んでいただけるのではないかと思いリニューアルしました」と経緯を説明。
屋外のエリアで扱っていない作品を中心に、特に印象的なシーンや、“これはぜひ立体で見てみたい”と思えるものを意識して選出したと言い、「なかでも『ギブリーズ episode2』のコーナーは気に入っています。2次元であるアニメーションを立体化する際にはどうしても無理が生じる部分もありますが、今回の『ギブリーズ episode2』の展示では登場人物が平べったくなっていて、2次元と3次元の間のようで作品のテイストと合っていると感じています」と紹介。
「写真を撮ったり、空間そのものを楽しんだりしていただき、まだ観たことがないジブリ作品を観る、作品に興味を持つきっかけになればと考えています」と思いを述べた。
「ジブリのなりきり名場面展」の体験にはジブリの大倉庫のチケットの予約・購入が必要です。対象券種は「ジブリパーク 大さんぽ券プレミアム」「ジブリパーク 大さんぽ券スタンダード」「ジブリパーク ジブリの大倉庫」だ。
