¡ÖÇ¯Îð¥Û¥ó¥È¤«¤è¡×47ºÐ¤ò·Þ¤¨¤¿¥¿¥ì¥ó¥ÈàºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥Èá¤Ë¥Í¥Ã¥ÈÁûÁ³¡¡¿¹ºê¤Þ¤ß¤ÎÃÂÀ¸ÆüÊó¹ð¤Ë¡Ö¼ã¤¤¤ï¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ö¥¹¥´¡¼¡¼¡¼¥Ã¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼
¥Ô¥ó¥¯¤Î¥Ç¥³¥±¡¼¥¤Ç½ËÊ¡
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¿¹ºê¤Þ¤ß¤¬X¤Ç¡¢16Æü¤Ë47ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¤¢¤Þ¤ê¤Ë¼ã¡¹¤·¤¤¶á±Æ¤Ë¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿¹ºê¤Ï¡Ö47ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÃ»¤¯ÄÖ¤ê¡¢¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥±¡¼¥¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£
¡¡¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¥Ô¥ó¥¯¤Î¥¯¥ê¡¼¥à¤Ë¥¤¥Á¥´¤ä¥¯¥Þ¤Î¥¢¥¤¥·¥ó¥°¥¯¥Ã¥¡¼¤¬¾þ¤é¤ì¤¿²Ú¤ä¤«¤Ê¥±¡¼¥¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥ª¥Õ¥·¥ç¥ë¥À¡¼¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤Ë¹õ¤¤¥ê¥Ü¥ó¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¿¹ºê¤¬¼ý¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡1978Ç¯À¸¤Þ¤ì¤ÎÈà½÷¤À¤¬¡¢Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤ÏÇ¯Îð¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤Æ©ÌÀ´¶¤¢¤Õ¤ì¤ëÈ©¤È¡¢¥¥å¡¼¥È¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬°õ¾ÝÅª¤À¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï½ËÊ¡¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¾å¤ÎÇ¯Îð¤È¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤Ë¸ÍÏÇ¤¦¥³¥á¥ó¥È¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¢ö¡×
¡Ö¤Æ¤«Ç¯Îð¥Û¥ó¥È¤«¤è¡×
¡Ö¼ã¤¤¤ï¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡Ö¥¹¥´¡¼¡¼¡¼¥Ã¡×
¡Ö¤ªÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¸æºÂ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ÖÎÉ¤¤°ìÇ¯¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¡¡°¦ÃÎ¸©²¬ºê»Ô½Ð¿È¤Î¿¹ºê¤Ï¡¢¸½ºß¥×¥é¥Á¥Ê¥à¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë½êÂ°¡£SNS¤Ç¤Ï¤½¤Î¼ã¡¹¤·¤µ¤¬ÅÙ¡¹ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢40Âå¸åÈ¾¤ËÆÍÆþ¤·¤Æ¤â¤Ê¤ª¿Ê²½¤òÂ³¤±¤ë»Ñ¤Ë¡¢º£¸å¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¤½¤¦¤À¡£