24ºÐ¥Ó¡¼¥Á¥Ð¥ì¡¼°á³ÞÇµ°¦¡¢¥É¥ì¥¹¥¢¥Ã¥×¤·¤¿àÊÑËÆ¤Ö¤êá¤Ë¾×·â¡Ö¥Ó¥¸¥åºÇ¹â¡×ÀèÇÚ¤Î·ëº§¼°»²Îó¤òÊó¹ð
À¶Á¿¤Ê¥É¥ì¥¹»Ñ¤ËÀä»¿¤ÎÍò
¡¡àº½¾å¤Î¥Ò¥í¥¤¥óá¤¬ÈäÏª¤·¤¿¡¢ÉáÃÊ¤Î¶¥µ»¥¦¥§¥¢»Ñ¤È¤Ï°ìÊÑ¤·¤¿»Ñ¤¬¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÂç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡½÷»Ò¥Ó¡¼¥Á¥Ð¥ì¡¼Áª¼ê¤Î°á³ÞÇµ°¦¡Ê¤¤Ì¤¬¤µ¡¦¤Î¤¢¡¦24¡Ë¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡¢·ëº§¼°¤Ë»²Îó¤·¤¿ºÝ¤Î¥É¥ì¥¹¥¢¥Ã¥×»Ñ¤ò¸ø³«¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°á³Þ¤Ï¡Ö¹â¹»¡¢Âç³Ø¤ÈÆ±¤¸¥Ð¥ì¡¼Éô¤ÎÀèÇÚ¤Î·ëº§¼°¥Ø»²Îó¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢Æ©¤±´¶¤Î¤¢¤ë¥·¥¢¡¼ÁÇºà¤¬°õ¾ÝÅª¤ÊÃ¸¤¤¥Ô¥ó¥¯¤Î¥É¥ì¥¹¤Ë¿È¤òÊñ¤ß¡¢¼ª¸µ¤Ë¤Ï¥·¥ã¥Í¥ë¤Î¥Ô¥¢¥¹¡¢È±¤â¾åÉÊ¤Ë¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤¿à·ëº§¼°¥³¡¼¥Çá¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¥Ó¡¼¥Á¥Ð¥ì¡¼¤Î»î¹çÃæ¤Ë¸«¤»¤ë¡¢ÂÀÍÛ¤Î²¼¤Ç¤ÎÌöÆ°Åª¤Ê¥Ý¥Ë¡¼¥Æ¡¼¥ë¤È¥µ¥ó¥°¥é¥¹»Ñ¤È¤ÏÂÇ¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤ê¡¢Æ©ÌÀ´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥á¥¤¥¯¤È²Ú¤ä¤«¤ÊÁõ¤¤¤Ë¡¢¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¶Ã¤¤È¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬»¦Åþ¡£
¡ÖÈþ¾¯½÷¡×
¡Ö¥Ó¥¸¥åºÇ¹â¡×
¡Ö¥É¥ì¥¹¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤Î¤¢¤Á¤ã¤ó¤âåºÎï¡×
¡Ö¤¦¤ï¡¼¡¢Ä¶¤ªÈþ¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¡×
¡Ö¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¤«¤ï¤¤¤¤¡×
¤Ê¤É¡¢¹ñÆâ³°¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÂ¿¤¯¤Î¥Ï¡¼¥È¥Þ¡¼¥¯¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
2028Ç¯¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØ¤òÌÜ»Ø¤¹
¡¡°á³Þ¤Ï½êÂ°»öÌ³½ê¡ÖUniiique CONNECT¡×¤Î¸ø¼°¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¼¢²ì¸©½Ð¿È¤Î2001Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤ÎÌ¾Ìç¡¦¶¦±É³Ø±à¹â¹»½Ð¿È¤Ç¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤½àÍ¥¾¡¤ä½Õ¹â¥Ð¥ì¡¼3°Ì¤È¤¤¤Ã¤¿µ±¤«¤·¤¤¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Ä¡£
¡¡¸½ºß¤Ï¥Ó¡¼¥Á¥Ð¥ì¡¼Áª¼ê¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢²áµî¤Ë¤Ï°ñ¾ë¹ñÂÎ¤ÇÍ¥¾¡¡¢4·î¤ÎOSAKA BEACH OPEN¤ÇÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤¹¤Ê¤É¡¢¹ñÆâ¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¼ÂÎÏ¤ò¸Ø¤ë¡£
¡¡2028Ç¯¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë¸þ¤±¤Æ¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤òÀÑ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢SNS¤Ç¤Ï¶¥µ»¤ò¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤ÎÈ¯¿®¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¥³¡¼¥È¾å¤Ç¤Î¿¿·õ¤ÊÉ½¾ð¤È¤ÏÂÇ¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤ê¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Î²Ú¤ä¤«¤Ê°ìÌÌ¤ò¸«¤»¤¿°á³Þ¡£¤½¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬²þ¤á¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£