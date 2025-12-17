（株）WIND−SMILE（江東区）は12月17日、東京地裁に民事再生法の適用を申請し同日、保全監督命令を受けた。申請代理人は石田渉弁護士（森・濱田松本法律事務所外国法共同事業、千代田区丸の内2−6−1）ほか5名。監督委員には縣俊介弁護士（桜川協和法律事務所・イノハラ外国法事務弁護士事務所、港区虎ノ門1ー21−19）が選任された。

負債総額は債権者約80名に対して約70億円。





太陽光発電事業に関する発電所・発電設備の企画、開発、EPC（設計、調達、施工）および売電事業を主力としていた。このほか、バイオマス発電事業や地熱発電事業へと事業領域を拡大し、2019年9月期は売上高98億2410万円をあげていた。

しかし、新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け、輸送費の上昇や納品遅れが発生、2021年9月期は売上高50億7908万円にダウンした。以降も部材調達費用の上昇による建設費の増加、世界的な木材相場の高騰（ウッドショック）や、木質燃料需要の不安定化などの影響を受け、経営が悪化した。

2024年9月期は売上高約37億円を計上し、以降も新規受注や案件開発、販売費の削減などに尽力して自力での再建を試みたが回復は難しく、民事再生法での再建を目指すこととなった。

なお、（株）みらい共創アドバイザリーをフィナンシャル・アドバイザー（FA）として選定し、再生エネルギー事業を営んでいる（株）町おこしエネルギーとの間でスポンサー支援に関する基本合意書を締結している。

今後、すみやかにスポンサーへの事業承継を行い、事業再建を図ることを予定している。

※（株）WIND−SMILE（TSRコード:297252313、法人番号:2010001119241、江東区白河3−2−8、設立2007（平成19）年11月15日、資本金8075万円）

※（株）みらい共創アドバイザリー（TSRコード:295464690、法人番号:8010001077764、千代田区）

※（株）町おこしエネルギー（TSRコード:022525548、法人番号:1140001103794、加古川市）