2026年の開運日で運をひらく-- 一粒万倍日・天赦日・寅の日・巳の日を味方にする開運ガイド

■ 2026年の吉日は、運の流れをそっと変えていく-- 一粒万倍日・天赦日・寅の日・巳の日を味方につける一年へ

月の満ち欠けに気づく瞬間が増えたり、季節の節目にふと心が軽くなったり-- そんな“流れの変化”に敏感になる人が、この数年でぐっと増えています。

2026年は、暦のうえでもその感覚が研ぎ澄まされる年。一粒万倍日や天赦日、寅の日、巳の日などの吉日が美しく重なり、まるで物語の章立てのように、「動くと道がひらけるタイミング」が訪れます。

新しい努力を育てたい、運気を整えたい、金運の流れを変えたい―― そんな願いをそっと後押ししてくれる一年です。

■ 吉日ってどんな日？

◎一粒万倍日

小さな一粒の行動が、大きな実りへと育っていく日。新しいことを始めるのに◎。

◎天赦日

すべてを天がゆるすとされる、もっとも強力な開運日。挑戦・スタートに最適。

◎寅の日

“財を運ぶ日”として知られ、金運・金回りと相性のいい日。

◎巳の日

弁財天のご加護がある日。財福、循環、整える行動が追い風に。

どれも、ちょっと意識するだけで行動に心地よいスイッチが入る不思議な日です。

■ 2026年 注目したい「強運のタイミング」

2026年は吉日同士が重なりやすく、流れがひらけやすい節目がいくつもあります。

◎1月1日（木） 一粒万倍日 × 天赦日

年明け早々の“最強スタート日”。心機一転にぴったり。

◎3月31日（火） 一粒万倍日 × 天赦日

年度の切り替わりに合わせて、流れを整える最適な日。

◎7月6日（月） 一粒万倍日 × 寅の日

金運・仕事運に軽やかな風が吹く日。

◎11月7日（土） 天赦日 × 巳の日

財の流れを整理し、新しい循環を迎えるのに◎。

■ 吉日 × おすすめアイテム

吉日は“何かを迎える・始める・整える”といった行動と相性抜群。ここでは、開運テーマ別にぴったりのアイテムをご紹介します。

◎寅の日に迎えるなら【財布】

寅の日は「お金が戻ってくる」日とされ、新しい財布を迎えるのに最適。金運の巡りがスムーズになりやすいタイミングです。

開運カラー★レザー三つ折り財布

＞＞詳しくはこちら

2026開運長財布★ポニーウォレット

＞＞詳しくはこちら

◎巳の日に迎えたい【カードケース】

弁財天とご縁のある巳の日は、財布まわりや“お金の通り道”を整える日に◎。カード類の整理や名刺周りの刷新にも向いています。

マルチミニケース（名刺入れ・カード入れ・小銭入れ）

＞＞詳しくはこちら

◎一粒万倍日に始めるなら【開運福袋】

「育つ運」を象徴する一粒万倍日は、未来のテーマを選ぶように開運福袋を迎えるのがオススメ。

“リセット”スペシャル福袋（心と空間を整える）

＞＞詳しくはこちら

“恋の波動を高める”愛の福袋

＞＞詳しくはこちら

“金運アップ”を後押しするスペシャル福袋

＞＞詳しくはこちら

■ 吉日を上手に取り入れるコツ

- カレンダーに吉日を書き込むだけで意識が変わる

- 無理のない範囲で、節目の行動に使ってみる

- “手放す日”として活用するのも◎

- 運の流れを整える“区切り”として役立つ

吉日は「運をよくするために頑張る日」ではなく、自然と気持ちが整っていくための「やさしい目印」のようなもの。

■ まとめ

2026年は、吉日が美しく響き合う一年。一粒万倍日、天赦日、寅の日、巳の日―― それぞれのタイミングと上手に付き合うことで、あなたの毎日に“ひらける瞬間”が増えていきます。

ぜひ、自分のペースで取り入れてみてください。小さな行動こそ、未来を動かす最初の一歩になります。

（cocoloni Select）