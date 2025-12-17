玉井詩織、自宅のクリスマスツリーを公開「本物の木のクリスマスツリー??」「お洒落」 愛犬がデザインされた飾りにも反響「可愛すぎだワン」
アイドルグループ・ももいろクローバーZの玉井詩織（30）が16日、自身のインスタグラムを更新。自宅に飾られたクリスマスツリーを披露した。
【写真】「本物の木のクリスマスツリー??」玉井詩織が公開した自宅のクリスマスツリー
玉井は「うちのツリーのてっぺん」とつづり、クリスマスツリーと愛犬・イロハくんの写真をアップ。クリスマスツリーのてっぺんには、「@koharu_sakai @littlespringhascome が作ってくれた」と俳優の堺小春（31）から贈られたという、イロハくんがデザインされた飾りが輝いている。
続けて、サンタクロースの絵文字とともに「わぁ、クリスマスわくわくするねっ」とコメント。クリスマスに心躍らせている様子だった。
この投稿にファンからは、「素敵」「お洒落なツリー」「本物の木のクリスマスツリー??」「よいサイズ感だね」「ちゃんとツリーあるだけでもすごいのに可愛すぎる」「可愛すぎだワン」「いろたん かわいい」などのコメントが寄せられている。
