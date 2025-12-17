山下智久、高校時代の同級生4人を実名告白「蒼井優、小池徹平…」 “豪華すぎる”メンバーにスタジオ驚き
俳優の山下智久が、15日放送の日本テレビ系『しゃべくり007』2時間スペシャルに出演。高校時代の“豪華すぎる”同級生たちを実名告白した。
【動画】『しゃべくり007』で紹介された、山下智久の“少年時代”のレアショット ※23秒ごろ〜
番組では「山下智久 青春アミーゴアルバム」と題し、山下が20歳の時に出演し人気を博したドラマ『野ブタ。をプロデュース』（日本テレビ系／2005年10月期）の映像や千葉・船橋で過ごした子ども時代などのなつかしい写真＆映像とともに、山下の青春時代にフォーカスした。
、高校時代を振り返る場面では、「（すでに仕事を始めていて）高校は行かないつもりだった」と告白。しかし、当時の会社のスタッフの助言で芸能系の高校である堀越高等学校に進学したという。
MCのくりぃむしちゅー・上田晋也から「誰？その時の同級生は？」と高校時代の同級生について質問が及ぶと、山下は「城田優、上戸彩、蒼井優、小池徹平」「で、先輩は生田斗真もいたし」と、そうそうたるメンバーの名前を挙げスタジオを驚かせた。
