◇プロボクシング51.5キロ契約 ユーリ阿久井政悟(倉敷守安)＜8回戦＞ヴィンセント・ラカール(フィリピン)（2025年12月17日 東京・両国国技館）

元WBA世界フライ級王者ユーリ阿久井政悟（30＝倉敷守安）が9カ月ぶりの再起戦を白星で飾った。トリプル世界戦興行のアンダーカードで元WBOオリエンタル同級王者ヴィンセント・ラカール（28＝フィリピン）に3回54秒KO勝ち。WBA王座2度目の防衛に成功した昨年10月以来、1年2カ月ぶりの白星で復活ののろしを上げた。

長身の相手に対しガードを固めてプレッシャーをかけたユーリは、1回終盤から右ストレートを次々にヒット。返しの左ボディーも強烈で、ダメージを与えていった。3回に強烈な右でダウンを奪うと、レフェリーがテンカウントを数え上げた。試合直後のリングインタビューでは開口一番、「恥ずかしながら帰って参りました」と口にして笑いを誘った。

今年3月、寺地拳四朗（BMB）とのWBA・WBC世界フライ級王座統一戦に12回TKO負け。11回までの採点ではリードしながら逆転負けし、ベルトを失った。すぐに再起を決意し、5月から練習を再開。母校の環太平洋大で体を効率的に動かすトレーニングに取り組み、「一からボクシングの体をつくり上げた」。11月には恒例となっている東京・帝拳ジムへの出稽古を行い、WBAライトフライ級王者・高見亨介らとスパーリング。「進化した“バージョン3.3ぐらい”のユーリ阿久井を見てほしい」と手応えを口にしていた。進化具合を問われると「感触としては練習した動きも意識した動きもできたので、今のところ成果が出ていると思います」と答え、「みなさんどうですかね？」とファンに問いかけた。

6月には第3子となる長男・忠政くんが誕生。「世界王者のまま生まれてくる子を迎えたい」との願いを果たせなかっただけに、王座奪回のモチベーションは高い。「フライ級であれ、スーパーフライ級であれ、チャンスがあればまた世界王者を目指して頑張っていきたい。戻ったからには世界王者を目指します」と力強く宣言した。