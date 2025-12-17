人気アイドルグループ「乃木坂46」が公式サイトを更新。

１２月に開催される、「40thSGアンダーライブ」公演で「すべてのお客さまに『手荷物検査』『金属探知機による検査』『ご本人確認」を実施させていただきます。」と、公表しました。



【写真を見る】【 乃木坂46 】 ライブで「『手荷物検査』『金属探知機による検査』『本人確認」を実施」 【「40thSGアンダーライブ」公演】





公式サイトでは「『40thSGアンダーライブ』公演にご来場の皆様へ、来場にあたっての注意事項をお知らせいたします。」と、投稿。





続けて「【入場時の注意事項】」として「すべてのお客さまに『手荷物検査』『金属探知機による検査』『ご本人確認」を実施させていただきます。」「そのため、入場にはお時間を要することが予想されますので、あらかじめご了承ください。」と、記しました。そして、注意事項を列挙しました。◆「1、全てのお客様の手荷物検査・金属探知機による検査を行います。これに伴い、入場にかなりの混雑が予想されます。」「手荷物をお持ちのお客様は整列時に、鞄のチャックを開けておいて下さい。」◆「2、客席に置けないような大きな荷物は場内に持ち込めません。バックパック、ブリーフケース、アタッシュケース、キャリーバッグ等、大きな荷物に関しては、座席に置くスペースがありませんので、持ち込みを禁止致します。」◆「3、再入場は禁止とさせて頂きます。」◆「4、入場者全員のご本人確認をさせていただきます。チケットに記載されたお名前が確認できる証明書をご持参下さい。チケットに印字される氏名は、お申込み時の登録情報です。印字された方以外はご入場できません。ご家族間、ご友人間であっても譲渡は固くお断りいたします。」「いかなる理由があろうとも、ご変更は受付いたしません。」「本人確認が出来ない場合、入場をお断りさせていただきます。予めご了承ください。」「ご入場いただけなかった場合でも、チケット代金等の返金は一切行いませんので、ご注意ください。」と、しました。

また、「【本人確認書類についてのご案内】」として「以前にご案内しました通り、2025年10月以降に開催されるすべての公演より、本人確認書類としてご提示いただける書類を『指定された顔写真付き身分証明書1点のみ』と変更させていただきます。」と、しています。





乃木坂46の「40thSGアンダーライブ」公演は、⽇本武道館で、12⽉19⽇(⾦)・20⽇(⼟)・21⽇(⽇)に開催されます。









