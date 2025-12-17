ºÙÀîÄ¾Èþ¡¢É×¡¦³ë»³¿®¸ã¤È¤Î2¿Í¤´¤Ï¤ó¤¬Áý¤¨¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡Ö²¿¤À¤«¤Þ¤À´·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡×
¡¡½÷Í¥¤ÎºÙÀîÄ¾Èþ¤¬¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¤·¡¢É×¤ÇÇÐÍ¥¤Î³ë»³¿®¸ã¤È¤Î2¿Í¤´¤Ï¤ó¤¬Áý¤¨¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢ºÙÀî¤Ï¡ÖºòÈÕ¤Ï¡ØÁÐ»ÒºÂÎ®À±·²¡Ù¤¬¸«¤é¤ì¤¿¤½¤¦¤ÇÉ×¤ÈÌ¼¤ÏÎ®¤ìÀ±¤òÂô»³¸«¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¤È¡¢³ë»³¤ÈÌ¼¤¬Å·ÂÎ´ÑÂ¬¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¼«¿È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö»ä¤Ï´¨¤µ¤ËÉé¤±¤Æ¸«¤Ë¹Ô¤±¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡¢¿©Âî¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¡ÖÍ¼¿©¤Ï¥Á¥¥ó¥½¥Æ¡¼¤ËÌîºÚ¥¹¡¼¥× ¤È¤¦¤â¤í¤³¤·¤È¥Þ¥Ã¥·¥å¥ë¡¼¥à¤ÎÌ£ÉÕ¤±¤´ÈÓ¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¾Ò²ð¡£¤Þ¤¿¡ÖºÇ¶á¤á¤Ã¤¤êÉ×¤È¤Î2¿Í¤´¤Ï¤ó¤¬Áý¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡Ö²¿¤À¤«¤Þ¤À´·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¤½¤ó¤Ê»þ¤Ï¾¯¤·¥é¥¯¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¤·¤Ê¤¬¤é²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿´¶¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡Ö³§ÍÍ º£Æü¤â¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Ö¥í¥°¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£