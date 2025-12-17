タレントのSHELLY（41）が17日、自身のインスタグラムを更新。今夏から移住したオーストラリア・パースでのショットを公開した。

「パースに着いたよーー！！ちょっと前だったけど笑」と書き出し、クオッカワラビーと笑顔で自撮りするショットを投稿。「遅ればせながら…新生活が始まって永遠にバタバタしております。信じられないくらい美しい空と自然！毎日の忙しさの中にワクワクと感動がありまくります」と新生活の興奮とともにつづった。

インスタグラムの投稿は約2カ月ぶりで、「パースの初投稿はクオッカというめちゃくちゃ可愛い動物がいるロットネスト島に行った時のクオッカセルフィー 触ったりしちゃダメだけど、人懐っこいから近づいてきてくれる！めっちゃ頭がクオッカに乗ってるように見えるから、一応触ってませんよー！の証拠写真も添えて」と説明。

「行ったり来たりの生活はまだまだ慣れないけど…今の所楽しんでます！！」と明かし、「その楽しみながら慣れなくて苦戦してる姿を追っていただいた様子が夜会で放送されるので、よかったら見てください」と18日放送のTBS「櫻井・有吉THE夜会」を告知した。

SHELLYはパートナーと3人の娘とともに移住。11月にフジテレビ「ぽかぽか」に出演した際には、二拠点生活に近いとしながらも、「子供達に海外での生活をさせてあげたいなっていうのは、ずっとうっすらあった」と移住を決めた理由について説明していた。

クオッカとの2ショットに、フォロワーからは「に、似てる…！」「笑ってる〜かわいい〜」「ズートピアかと思いました」「2人とも笑ってる 笑顔って素晴らしいね」などのコメントが届いた。