Acer、フルHD / 240Hzゲーミングモニターに23.8型・27型の2製品
日本エイサーは12月17日、ゲーミングモニターの新製品として23.8型モデルの「VG240YW3bmiipx」 と27型モデルの「VG270W3bmiipx」を発売した。価格は23.8型モデルが19,980円、27型モデルが23,980円。
両製品ともにフルHD解像度（1,920×1,080ドット）で240Hzの高速動作に対応するゲーミングモニター製品。IPSパネルの採用でsRGB 99％をカバーした画面表示に対応し、応答速度1ms (GTG) / 0.5ms (GTG, Min.) の滑らかな画面表示で高速なゲームプレイにも役立てられるとしている。
