¥Ç¥Ó¥å¡¼8¼þÇ¯¡ª¡ØASCA ASIA TOUR 2025¡Ù¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¸ø±é¥ì¥Ý¡¼¥È

ASCA½é¤Î¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢¡¼¡ÈASCA ASIA TOUR 2025¡É¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¸ø±é¤¬11·î24Æü¤Ë½ÂÃ«O-WEST¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¥½¥¦¥ë¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢¾å³¤¡¢ËÌµþ¡¢ÂæËÌ¡¢¹á¹Á¤È³ÆÃÏ¤ò¶î¤±È´¤±¤¿¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢¡¼¡£³¤³°¸ø±é¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¥ª¥±¥»¥Ã¥È¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤ÎÅìµþ¸ø±é¤ÏËÜ¥Ä¥¢¡¼¡ÈºÇ½é¤ÇºÇ¸å¡É¤Î¥Õ¥ë¥Ð¥ó¥ÉÊÔÀ®¤À¡£ËÜ¸ø±é¤Î2ÆüÁ°¡¢11·î22Æü¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼8¼þÇ¯¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤â·Þ¤¨¤¿ASCA¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ÎÌë¤Ï¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥é¥¤¥Ö¤Î°ÕÌ£¹ç¤¤¤â¤¢¤ë¡£¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø28¡Ù¤ò·Ç¤²¤¿½Õ¤Î¥Ä¥¢¡¼¡¢¥ê¥ê¡¼¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢¤½¤·¤Æ¥¢¥¸¥¢³ÆÃÏ¤ÇÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿³Î¤«¤Ê¼ê±þ¤¨¤ò·È¤¨¡¢ASCA¤Ï9Ç¯ÌÜ¤Î¿·¤¿¤ÊÈâ¤òÎÏ¶¯¤¯³«¤³¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
PHOTOGRAPHY BY Áð´¢²íÇ·
TEXT BY µÕ°æ¥Þ¥ê
¸½»þÅÀ¤Î½¸ÂçÀ®Åª¤Ê¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤Ç¹¶¤á¤ë
Áá¤¯¤â¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÇ®µ¤¤ËËþ¤Á°î¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢ÇØÃæ¤¬Âç¤¤¯³«¤¤¤¿ÊÑ·Á¥í¥ó¥°¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ËÀÄ¤Î°áÁõ¤ò»Å¹þ¤ó¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤ÀASCA¡£¥Ð¥ó¥É¥Þ¥¹¥¿¡¼¡õ¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤ÎÈ¾ÅÄÉËÎÑ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥É¥é¥à¤ÎÅÄÃæ¹Ò¡¢¥Ù¡¼¥¹¤ÎÉÙ²¬ÍÛ¸þ¡¢¥®¥¿¡¼¤Î¿ùÂ¼¸¬¿´¡¢¥Þ¥Ë¥Ô¥å¥ì¡¼¥¿¡¼¤Î¾®ÎÓ¥¿¥¤¥Á¤È¤¤¤¦Àº±Ô¤¿¤Á¤ò½¾¤¨¡¢¡Ø28¡Ù¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡Ö¥¨¥¹¥¡¼¥¹¡×¤Ø¡£ÏÓ¤òÂç¤¤¯¹¤²¡È¤Á¤ç¤Ã¤È¼«²è¼«»¿¡©¡¡¤¤¤Þ¤ò°¦¤»¤Æ¤ë¡É¤È¥Ï¥¤¥È¡¼¥ó¤ÇÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤Î»Ñ¤Ë¤Ï8Ç¯´Ö²Î¤¤Â³¤±¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢¡¼¤òÂçÀ®¸ù¤Ë¼ý¤á¤¿¼«¿®¤È¤ß¤ó¤Ê¤È²ñ¤¨¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤¹¤ë´î¤Ó¤¬Þú¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡Ö°ì½ï¤Ë¶«¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡È¶«¤ÓÂ³¤±¤í¡É¡×¤È¡ØËâË¡²Ê¹â¹»¤ÎÎôÅùÀ¸ÍèË¬¼ÔÊÔ¡Ù¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡ÖHowling¡×¤ØÀãÊø¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¡ÖµÕ¶¥¹¥Ú¥¯¥È¥ë¡×¤È¤¯¤ë¤Î¤À¤«¤é¡¢¥Õ¥í¥¢¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¤ï¤±¤¬¤Ê¤¤¡£¥¿¥ª¥ë¤ò¿¶¤ê²ó¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÆ¬¤â¿¶¤ê²ó¤·¤¿¤ê¤È¡¢½øÈ×¤«¤é¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤Î¤è¤¦¤Ê¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤Ç¥Õ¥í¥¢¤òÊ²¤ÉÕ¤±¤Æ¤ß¤»¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
Â©¤òÀ°¤¨¤Ä¤ÄºÇ½é¤ÎMC¡£¡Ö½é¤á¤Æ¤Î¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢¡¼¤ò³¤³°5ÅÔ»Ô¤Þ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£º£Æü¤¬¤½¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ç¤¹¡×¤È¸ìÈø¤ËÎÏ¤ò¹þ¤á¤ì¤Ð¡¢µÒÀÊ¤«¤éÂç¤¤ÊÇï¼ê¤¬¡£¡Öº£Æü¤³¤³¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¡¢ËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤â¤·¤¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò¼é¤ê¤Ä¤Ä¡¢²ø²æ¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¼«Í³¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡Ö¤½¤ì¤Ç¤Ï¡¢ASCA ¡È¥¼¥íÃÏÅÀ¡É¤Î²Î¤òÄ°¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¡¢¡Ø¥ê¥¹¥¢¥Ë¡ª¡ÙVol.30¤ÎÉÕÏ¿CD¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿¥×¥ì¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡ÖRUST¡×¤Ø¡£¥¤¥ó¥È¥í¤¬ÌÄ¤Ã¤¿½Ö´Ö¥Õ¥í¥¢¤«¤é¤ÏÅÜ¹æ¤Î¤è¤¦¤Ê´¿À¼¤¬¾å¤¬¤ê¡¢¥¯¥é¥Ã¥×¡¢¥¸¥ã¥ó¥×¡¢¥Ø¥É¥Ð¥ó¤È¡¢ÌÜ¤Þ¤°¤ë¤·¤¤¤Û¤É¤ËÈ¿±þ¤¬Ï¢º¿¤·¤Æ¡¢¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÍÉ¤ì¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¶Ê¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ëÄ¾Á°¡¢ASCA¤ÏÍê¤â¤·¤µ¤òÃ¹¤¨¤¿ÇØÃæ¤ò¥Õ¥í¥¢¤Ë¸þ¤±¤ë¤È¡¢¼¡¤Î½Ö´Ö¥®¥¿¡¼¤ÎÂ®ÃÆ¤¤È¶¦¤Ë¤¯¤ë¤ê¤ÈÁ°¤ò¸þ¤¤¤Æ¡ÖºÇÁ°Àþ¡×¤Ø¤ÈÆÍ¤ÃÁö¤ë¡£¥Õ¥í¥¢Á´ÂÎ¤òÎÏ¶¯¤¯¥ê¡¼¥É¤·¤Ê¤¬¤é¡¢²áµî¤ÈÌ¤Íè¤È¸½ºß¤Î¶³¦Àþ¤òÀÚ¤ê³«¤¯¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¥í¥Ã¥¯¥Á¥å¡¼¥ó¤òÃ¡¤¹þ¤ß¡¢¤³¤ÎÎ®¤ì¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼8¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤ò¸ì¤ëMC¤Ø¤È·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤â¤½¤â¡È¥¼¥íÃÏÅÀ¡É¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï¡¢2019Ç¯¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÈASCA LIVE 2019 -ÀäÂÐÎíÅÙ-¡É¤ÎÍ³Íè¤È¤â¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¤½¤Î»þ¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü¤Î²ñ¾ì¤Î¿¿²£¤Ë¤¢¤ë½ÂÃ«¡¦duo MUSIC EXCHANGE¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö½ÂÃ«¤Ï»ä¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤«¤é½é¤á¤Æ¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤ò¤ä¤Ã¤¿¾ì½ê¤Ç»×¤¤½Ð¿¼¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£8Ç¯·Ð¤Ã¤¿º£¤â¡¢»×¤¤½Ð¤ÎÃÏ¤Ç³§¤µ¤ó¤Ë¸þ¤±¤Æ²Î¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÀ¼¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×
¤½¤·¤Æ¡¢¥¼¥íÃÏÅÀ¤«¤é°ìÊâ¤º¤ÄÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¿Êâ¤ß¤ò¼¨¤¹¤è¤¦¤Ê¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ø¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡ÖKOE¡×¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø28¡Ù¤Ë¤â¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖNever Let It Go¡×¡¢¤µ¤éASCA¤¬¥²¥¹¥È¥Ü¡¼¥«¥ë¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¤¿SawanoHiroyuki[nZk]¤Î¡ÖUnti-L¡×¤È¡¢¿·µì¿¥¤ê¸ò¤¼¤¿¥ß¥Ç¥£¥¢¥à¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤ò¡¢º£¤ÎASCA¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎË¤«¤ÊÉ½¸½ÎÏ¤ÇÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¯¡£ASCA¤Î¿¤Ó¤ä¤«¤Ê²ÎÀ¼¡¢¤½¤·¤Æ¥Ð¥ó¥É¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë¡¢¤µ¤é¤Ë¾ÈÌÀ¤Î±é½Ð¤â¼êÅÁ¤Ã¤Æ¡¢¤µ¤Ê¤¬¤éµðÂç¤Ê¥Û¡¼¥ë¤Ë¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¥¹¥±¡¼¥ë´¶¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖºÇ¹â¤Î·Ê¿§¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈASCA¡£´ÑµÒ¤Ë²þ¤á¤Æ´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤Ä¤Ä¡Ö1¿Í1¿Í¤Î¤È¤³¤í¤ò²ó¤Ã¤Æ¥Ï¥°¤·¤¿¤¤¤°¤é¤¤¤Îµ¤»ý¤Á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¤Í¡¢µ¤»ý¤Á¤À¤±¤Ç¤â¥¨¥¢¡¼¥Ï¥°¤òÁ÷¤é¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÎ¾ÏÓ¤ò¹¤²¤ë¤È¡¢¥Õ¥í¥¢¤Î¶õµ¤¤¬¤Õ¤Ã¤È¤ä¤ï¤é¤¤¤À¡£°ìÊý¡¢11·î¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Î·î¤Ç¤¢¤ê¡¢1st¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØÉ´²ÎåçÍð¡Ù¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ê¤É¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆÃÊÌ¤Ê½Ð²ñ¤¤¤Î¤¢¤Ã¤¿»þ´ü¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤È¡¢¤³¤Î8Ç¯´Ö¤Ë¤ÏÆ±¤¸¿ô¤À¤±¤ÎÊÌ¤ì¤â¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¸ì¤ë¡£¤·¤«¤·¤½¤ì¤¬¤É¤ó¤ÊÊÌ¤ì¤Ç¤â¡Ö½Ð²ñ¤¨¤¿¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¤¤¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È²º¤ä¤«¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¡¢Ã¯¤ÎÃæ¤Ë¤â¤¢¤ë¡ÈÊÌ¤ì¡É¤Îµ²±¤Ë´ó¤êÅº¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤ì¤«¤éÊÌ¤ì¤¬¤¢¤Ã¤¿»þ¤Ë¤âÁ°¤ò¸þ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤È¤Î´ê¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¼¡¤Î¶Ê¡ÖMOONWORK¡×¤Ø¡£
¡ÖMOONWORK¡×¤Ï2025Ç¯¤Î½Õ¥¢¥Ë¥á¡Ø¤Ð¤¤¤Ð¤¤¡¢¥¢¡¼¥¹¡ÙÂè2¥·¡¼¥º¥óED¥Æ¡¼¥Þ¤ò¾þ¤Ã¤¿¥ß¥Ç¥£¥¢¥à¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡£¥Þ¥¤¥¯¤È¤Îµ÷Î¥¤ò¤æ¤Ã¤¯¤êÎ¥¤·¤¿¤ê¶á¤Å¤±¤¿¤ê¤·¤Ê¤¬¤é¡¢À¼¤Î¶¯¼å¤òåÌÌ©¤ËÁà¤Ã¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤â°õ¾ÝÅª¡£¥Ð¥ó¥É¤ÈÂ©¤ò¹ç¤ï¤»¡¢Á¡ºÙ¤Ê¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¤âÁ´¿È¤Ç´¶¾ð¤òÊü¤Ä¤è¤¦¤Ê²Î¾§¤Ë¡¢ASCA¤¬Êú¤¨¤Æ¤¤¿¡È°¦¡É¤Î²¹ÅÙ¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ¾è¤ë¡£¤È¤¤Ëµã¤½Ð¤·¤½¤¦¤Ê¤Û¤ÉÀÚ¼Â¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤ë½Ö´Ö¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤Î°ìµó°ìÆ°¤¬¶Ê¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¤µ¤é¤Ë¿¼¤á¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
Ã¯¤â¤¬Â©¤ò°û¤à¤è¤¦¤Ë¤¸¤Ã¤ÈÄ°¤Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¸÷·Ê¤ò¥¬¥é¤ê¤ÈÊÑ¤¨¤¿¤Î¤Ï¥¢¥Ë¥á¡ØÎ¶Â²¶ -The Mourner¡Çs Eyes-¡Ù¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡ÖGiver¡×¡£ASCA¤Ï¶Ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¥í¥ó¥°¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤òÃ¦¤®¡¢ÀÄ¤¤¥µ¥Æ¥óÄ´¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¡£Æ°¤¯¤¿¤Ó¤Ë¥Õ¥ê¥ó¥¸¤¬ÍÉ¤ì¡¢¤É¤³¤«°Û¹ñ¤ÎÉñÆ§¤ò»×¤ï¤»¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ç¡¢¶Ê¤Î»ý¤Ä¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬°ìÁØºÝÎ©¤Ä¡£¤½¤³¤«¤é¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ï¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤ËÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
Ä¹¤¤È±¤òÊ§¤¤¤Ê¤¬¤é¡ÖÅìµþ¡¢À¼½Ð¤»¤ë¤«!?¡×¤ÈÄ©È¯¤¹¤ë¤è¤¦¤ËASCA¤¬Ìä¤¤¤«¤±¤ì¤Ð¡¢¥Õ¥í¥¢¤«¤é¤ÏÇ®¤¤¥·¥ó¥¬¥í¥ó¥°¤¬Ä·¤ÍÊÖ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£º²¤Î¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¤¤Î¤è¤¦¤Ê¸÷·Ê¤ò¸«¤»¤¿¤Î¤¬¼¡¤Î¡ÖTeamfight Tactics: K.O. Coliseum¡×¤Î¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¡ÖFighter!!¡×¡£¤³¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¥Ð¥ó¥É¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤µ¤â°õ¾ÝÅª¤Ç¡¢Â³¤¯¡ÖVIVID WORLD¡×¤Ç¤ÏASCA¤¬¥®¥¿¡¼¿ùÂ¼¤ÈÇØÃæ¹ç¤ï¤»¤Ë¤Ê¤ë°ìËë¤â¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¼ê¤«¤é²¼¼ê¤Ø¤È½Ä²£Ìµ¿Ô¤Ë¶î¤±¤Ê¤¬¤é²Î¤¦ASCA¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤ÎÁ´°÷¤¬¸ß¤¤¤Ë»É·ã¤·¹ç¤¤¤Ê¤¬¤éÇ®¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ¥Õ¥í¥¢¤ËÅÁ¤ï¤ê¡¢¡ÈÀï¤¤¡É¤È°ì¸À¤Ç¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¤ª¸ß¤¤¤¬¤É¤³¤Þ¤Ç³Ú¤·¤ß¿Ô¤¯¤»¤ë¤Î¤«¤¬¾¡Éé¤Î¥³¥í¥·¥¢¥à¤Î¤è¤¦¡£ASCA¤â¡Ö¤â¤¦¤ß¤ó¤ÊºÇ¹â¤¹¤®¤ë¤«¤é¡ª¡×¡Ö¤¹¤´¤¤¹¬¤»¤Ç¤¹¡×¤ÈËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤À¡£
MC¤Ç¤ÏËÜ¸ø±é¤ò»Ù¤¨¤ë¥Ð¥ó¥É¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¾Ò²ð¡£¥¡¼¥Ü¡¼¥É¡õ¥Ð¥ó¥É¥Þ¥¹¥¿¡¼¤ÎÈ¾ÅÄ¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëºÝ¡¢ASCA¤Ï¤Õ¤È»×¤¤½Ð¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡Ö¤º¤Ã¤È¼Õ¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢º£²ó¤Î¥é¥¤¥Ö¤Î¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ëÃæ¤Ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ2¿Í¤ÎÃÂÀ¸Æü½Ë¤¤¤ò¤·¤¿ºÝ¤Ë¡¢È¾ÅÄ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤¬¤½¤ÎÍâÆü¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤é¤º¤Ë¥¹¥ë¡¼¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤À¤È¤«¡£¤·¤«¤âÈ¾ÅÄ¼«¿È¤Ë¡Ö¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¡×¤òÃÆ¤«¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡Ê¾Ð¡Ë¡£Ç°¤Î°Ù»öÁ°¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò¥Í¥Ã¥È¤ÇÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤À¤¬È¾ÅÄ¤À¤±¤Ï¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¤³¤³¤Ç²þ¤á¤ÆASCA¤È´ÑµÒ¤Ç¡Ö¤ªÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª¡×¤È½ËÊ¡¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï»×¤ï¤ºÈ¾ÅÄ¤â¾È¤ì¾Ð¤¤¡£¤³¤ÎÆü¹¢¤ò²õ¤·¤Æ¤¤¤¿È¾ÅÄ¤¬¡Ö·ò¹¯¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯Âç»ö¤Ç¡Ä¡Ä¡×¤È¥¬¥é¥¬¥é¤È¤·¤¿À¼¤Ç¿·¤·¤¤ºÐ¤ÎÌÜÉ¸¤ò¸ì¤ë¤È¡¢ASCA¤¬Â¨ºÂ¤Ë¡Ö¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÉÂ±¡¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÅÁ¤¨²ñ¾ì¤Ë¤Ï²¹¤«¤¤¾Ð¤¤¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡£¤Ò¤È¤·¤¤ê¾Ð¤¤¤¬¼ý¤Þ¤ë¤È¡¢ASCA¤Ï¥Ð¥ó¥É¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¤°¤ë¤ê¤È¸«ÅÏ¤·¤Ê¤¬¤é¡ÖÂç¹¥¤¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤«¤é¤â°ì½ï¤Ë²»³Ú¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤À¤Þ¤À³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¤È¼ê¤ò¹¤²¤ë¡£
¤¢¤Ê¤¿¤¬µ±¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤
¤½¤Î¸Æ¤Ó¤«¤±¤È¶¦¤Ë¥é¥¤¥Ö¤Ï¸åÈ¾Àï¤ØÆÍÆþ¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¥á¥É¥ì¡¼·Á¼°¤Ç¡ÖI DON¡ÇT CARE¡×¡Ö#kwk¡×¡ÖGift of Life¡×¤Î»°¼Ô»°ÍÍ¤Î³Ú¶Ê¤òÆÏ¤±¡¢¶Ê¤Î¹ç´Ö¤ä¥µ¥Ó¤Ç²¿ÅÙ¤âÌÜ¤ÎÁ°¤Î¥Õ¥í¥¢¤Ë¤¤¤ë1¿Í1¿Í¤È¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï2³¬ÀÊ¤Ë¤â²¿ÅÙ¤â»ëÀþ¤ò¸þ¤±¤Æ¡¢µÒÀÊ¤Î¶³¦¤¬¤Õ¤Ã¤ÈÛ£Ëæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¤Ç¥¢¥Ë¥á¡Ø¤Ð¤¤¤Ð¤¤¡¢¥¢¡¼¥¹¡ÙOP¥Æ¡¼¥Þ¡ÖFACELESS¡×¤ò¡£¡Ö¤Ð¤¤¤Ð¤¤¡×¤È¤Ç¤â¤Ä¤Ö¤ä¤¯¤è¤¦¤Ë»Ø¤ò¾®¤µ¤¯ÀÞ¤ê¶Ê¤²¤Æ¤ß¤»¤ë»Ñ¤¬¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¯¡¢¶Ê¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¤¯¤ë¤¯¤ë¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯É½¾ð¤âÌ¥ÏÇÅª¤À¡£¤µ¤é¤Ëáã¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥í¥Ã¥¯¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡ÖÌÀÆüÀ¤³¦¤¬½ª¤ï¤ë¤È¤·¤Æ¤â¡×¤Ç¤Ï²¿ÅÙ¤â¼ê¤ò¤Ò¤í¤²¡¢´ÖÁÕ¤Ç¤ÏµÒÀÊ¤Î1¿Í1¿Í¤ò³Î¤«¤á¤ë¤è¤¦¤Ë»ëÀþ¤òÁ÷¤ê¡¢¿¼¤¯ð÷¤¤Ê¤¬¤é¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÆ§¤ß¤·¤á¤ë¡£¤½¤³¤«¤éÃÆ¤ß¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢¡Ö¤¤¤¯¤¾¡ª¡×¤È¹â¤¯·ý¤ò¾å¤²¤ÆËÜÊÔ¥é¥¹¥È¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Î¡ÖÑÛ¡×¡ÖCHAIN¡×¤ØÆÍÆþ¡£¶ÊÃæ¡¢¼«¤é¤ÎÂÎ¤Ç¥¿¥ó¥Ð¥ê¥ó¤òÌÄ¤é¤¹¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¥ê¥º¥à¤ò¹ï¤ß¤Ê¤¬¤é²Î¤¤¡¢²»¤Ë¿È¤ò°Ñ¤Í¤ë¤¿¤Ó¤Ë¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¤¬¤·¤Ê¤ä¤«¤ËÉñ¤¦¡£½÷À¥¨¥ê¥¢¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤â°µ´¬¤Ç¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¤½¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¾¸°®ÎÏ¤ÈÞÕ¿È¤Î²ÎÀ¼¤Ç¥Õ¥í¥¢¤ò¥¬¥ó¥¬¥ó¤ËÍÉ¤é¤·¤Æ°ìÂÎ´¶¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤ÎASCA¥³¡¼¥ë¤Ë±þ¤¨¡¢¥Ä¥¢¡¼T¥·¥ã¥Ä¤ò¿È¤ËÅ»¤Ã¤¿ASCA¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢¤¤¤¤Ê¤ê¥¢¥Ë¥á¡Ø¥½¡¼¥É¥¢¡¼¥È¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¢¥ê¥·¥¼¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡ÖRESISTER¡×¤òÅê²¼¡£¥Õ¥í¥¢¤Î²¹ÅÙ¤¬°ìµ¤¤Ë¾å¤¬¤ê¡¢¡È·¯¤¬¤¤¤ë¤«¤é²Î¤¤Â³¤±¤ë¤è¡É¤Î°ìÀá¤¬·è°ÕÉ½ÌÀ¤Î¤è¤¦¤Ë¶Á¤¯¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡ÖRESISTER¡×¤Ë¸Â¤é¤º¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òºÌ¤Ã¤¿¶Ê¤Î1¤Ä1¤Ä¤¬·è°ÕÉ½ÌÀ¤Î¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£¡ÈÀ¸¤ÍÍ¡É¤È¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¶Ä¡¹¤·¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤ÎASCA¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤«¤é¤Ï¤½¤ì¤¬¼«Á³¤ÈÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤À¡£·ã¤·¤µ¤À¤±¤Ç¤âÁ¡ºÙ¤µ¤À¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¡¢¿Í¤È¤·¤Æ¤Î¿¶¤ìÉý¤´¤È¤·¤Ê¤ä¤«¤Ë²Î¤Ë¾è¤»¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¤í¤¦¤«¡£
¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤Ç¤Ï¥°¥Ã¥º¾Ò²ð¤Î»þ´Ö¤â¡£º£²ó¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¾¯¤·¤º¤ÄÁý¤¨¤Æ¤¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬Àª¤¾¤í¤¤¡£¡Ö8¼þÇ¯¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¿§¡¹¤Ê¤â¤Î¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤ÀÁÛ¤¤¤Ë¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢¤½¤ÎÀ¼¤Ë¤ÏÄ¹¤¯±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î´¶¼Õ¤¬Þú¤à¡£¤½¤Î´¶¼Õ¤ò²Î¤Ç¤È¤¤¤ï¤ó¤Ð¤«¤ê¤Ë¡Öº£Æü¤À¤±¤ÎÆÃÊÌ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈKey¤ÎºÇ¿·ºî¤È¤Ê¤ë¥²¡¼¥à¡Øanemoi¡Ù¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡Ö¥¨¥¿¥Ë¥¯¥ë¡×¤ò¥é¥¤¥Ö½éÈäÏª¡£¥±¥ë¥ÈÉ÷¤ÎÁÖ¤ä¤«¤ÊÀûÎ§¤¬¶î¤±È´¤±¡¢¥µ¥Ó¤Ç¤ÏASCA¤Î¥Ï¥¤¥È¡¼¥ó¤¬·Ú¤ä¤«¤ËÉñ¤¤¾å¤¬¤ê¡¢ÎÐ¿§¤Î¾ÈÌÀ¤¬¤½¤ÎÀ¤³¦¤òÁÛÁü¤µ¤»¤ë¡£¿·¤·¤¤ËÁ¸±¤ÎÈâ¤¬³«¤¤¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É´¶¤¬º£¤ÎASCA¤Ë¤â¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤À¡£¤³¤Î¶Ê¤ò²Î¤¦Ä¾Á°¤Ë¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤«¤é°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤ÎºîÉÊ¤Ë¡¢8Ç¯´Ö²Î¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ç¤´±ï¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿ASCA¤¬¡¢¤½¤ÎÂ³¤¤òÅÁ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë28ºÐ¤Î¤¢¤ë¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Î²Î¾§Ãæ¤ËºÇÃæ¤Ë¤Õ¤È¡ÖÀ¸¤Þ¤ì¤ÆÍè¤ì¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È»×¤¨¤¿¤ÈÏÃ¤·½Ð¤¹¡£
¡Ö»þ¤Ë¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬²¿¤Î¤¿¤á¤Ë²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤·¡¢¼«Ê¬¤¬²Î¤Ã¤Æ¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦½Ö´Ö¤¬²¿ÅÙ¤«¤¢¤Ã¤Æ¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â²»³Ú¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¡¢²Î¤¦¤³¤È¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¡£¤½¤Î¤³¤È¤Ë²þ¤á¤Æµ¤ÉÕ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï³§¤µ¤ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È´ÑµÒ1¿Í1¿Í¤ò¸«¤Ê¤¬¤éÎÏ¶¯¤¯ÅÁ¤¨¡¢¡Ö¿Í¤ÎÎÏ¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤¡×¤ÈASCA¤Ï²¿ÅÙ¤â²¿ÅÙ¤â³ú¤ß¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¡È¹¥¤¡É¤È¤¤¤¦¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ï¡¢¤¹¤µ¤Þ¤¸¤¤ÎÏ¤Èµ±¤¤¬Åô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤ß¤ó¤Ê¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¼«Ê¬¤ò°¦¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£»ä¤Î¤³¤Î¿ÍÀ¸¡¢°¦¤»¤ë¤«¤â¡£°¦¤¹¤Ù¤¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¤â¤Ã¤Æ¡×¡£
¤½¤·¤Æ²þ¤á¤Æ¤½¤Î·è°Õ¤ò¸ÀÍÕ¤ÇÅÁ¤¨¤ë¡£¡Ö»ä¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤â¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤ÁÂ³¤±¤¿¤¤¡£¤¢¤Ê¤¿¤¬µ±¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤«¤éÅÁ¤¨Â³¤±¤¿¤¤¡£³§¤µ¤ó¤¬¹¥¤¡¢³Ú¤·¤¤¤Ã¤ÆÁÛ¤¤¤ò»ý¤ÁÂ³¤±¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢9Ç¯ÌÜ¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×
¥é¥¹¥È¤Ï28ºÐ¤ÎASCA¤ÎÁÇÄ¾¤ÊÁÛ¤¤¤òÄÖ¤Ã¤¿¡Ö28¡×¡£µÒÀÊ¤â´Þ¤á¤¿Á´ÂÎ¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤À¤È¸À¤ï¤ó¤Ð¤«¤ê¤Ë¾ÈÌÀ¤¬¤Õ¤ï¤ê¤ÈÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤ë¡£¡È²Î¤Ã¤Æ¡¢ÆÏ¤¤¤Æ·¯¤Ë½Ð²ñ¤¨¤¿À¸¤Þ¤ì¤Æ¤³¤ì¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡É¤È¡¢ASCA¤Ï¶»¤Ë¼ê¤òÅº¤¨¡¢¿¿¤ÃÄ¾¤°¤Ë´ÑµÒ¤ØÁÛ¤¤¤òÆÏ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë²Î¤¤¤¤Ã¤¿¡£²Î¤¤½ª¤¨¤¿½Ö´Ö¿¿¤ÃÀè¤Ë¼è¤Ã¤¿¹ÔÆ°¤¬µÒÀÊ¤Ë¸þ¤±¤¿Âç¤¤ÊÇï¼ê¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬°õ¾Ý¿¼¤¤¡£¤½¤Î»Ñ¤¬9Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿29ºÐ¤ÎASCA¤Îº£¤ò¾ÝÄ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£ºÇ¸å¤Ë¡Ö8¡×¥Ý¡¼¥º¤ÇµÇ°»£±Æ¤·¡ÖÍèÇ¯¤ÎASCA¤Î³èÆ°¤âÀ¹¤êÂô»³¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢´üÂÔ¤·¤ÆÉÕ¤¤¤ÆÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡¡°¦¤·¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡£ËüÍë¤ÎÇï¼ê¤¬¹ß¤êÃí¤¤¤À¡£
¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤Ë¹¶¤áÎ©¤Æ¤ëÌÔ¡¹¤·¤¤½Ö´Ö¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤³¤ÎÆü¤ÎASCA¤Ï¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥«¡¼¤Î¤´¤È¤¯É÷¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Ê¤ä¤«¤Ç·Ú¤ä¤«¤Ç¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤½¤ÎÀ¸¤ÍÍ¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¸½¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ÁÇÄ¾¤ËÀ¸¤¤ë¡¢·Ú¤ä¤«¤ËÀ¸¤¤ë¡¢¼«Ê¬¤ò¿´¤«¤é°¦¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤¬¤É¤ì¤Û¤ÉÆñ¤·¤¤¤³¤È¤«¡¢¤¤Ã¤È¤³¤Î¾ì¤Ë¤¤¤¿Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¿È¤ò¤â¤Ã¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¡£¤·¤«¤·¡¢Èà½÷¤Ï¶¯¤µ¤â¼å¤µ¤â±³¤Ê¤¯º¹¤·½Ð¤·¡¢¤½¤ÎÆñ¤·¤µ¤¹¤éÀ¼¤Ë¾è¤»¤ë¡£¤½¤ì¤¬º£¤ÎASCA¤ÎÌ¥ÎÏ¤Î1¤Ä¤Ê¤Î¤À¡£
¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤¬ÁÇÄ¾¤Ê¿´¶¤ò¸ì¤Ã¤¿¾ìÌÌ¤ÇÈ¯¤·¤¿¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤¬µ±¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï¡¢Æ±»þ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤¬Èà½÷¤ËÅÁ¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¸ß¤¤¤ËÇ®¤¤ÁÛ¤¤¤ò¸ò´¹¤·¡¢âÁ¤·¤¯¾È¤é¤·¹ç¤¦¸÷·Ê¤Ï¡¢ASCA¤¬¡È°¦¤·¡¢¤½¤·¤Æ°¦¤µ¤ì¤ë¿Í¡É¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ÎÎØ¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤â¤É¤ó¤É¤ó¤È¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ï¤º¡£29ºÐ¡¢9Ç¯ÌÜ¤ÎASCA¤âÌÀ¤ë¤¤Í½´¶¤·¤«¡¢¤Ê¤¤¡£
¡È2025.11.24¡ÖASCA ASIA TOUR 2025¡×¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë@½ÂÃ«O-WEST¡É
¡ã¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¡ä
M01.¥¨¥¹¥¡¼¥¹
M02.Howling
M03.µÕ¶¥¹¥Ú¥¯¥È¥ë
M04.RUST
M05.ºÇÁ°Àþ
M06.KOE
M07.Never Let It Go
M08.Unti-L
M09.MOONWORK
M10.Giver
M11.Fighter!!
M12.VIVID WORLD
M13.I DON¡ÇT CARE¡Á#kwk¡ÁGift of Life¡Ê¥á¥É¥ì¡¼¡Ë
M14.FACELESS
M15.ÌÀÆüÀ¤³¦¤¬½ª¤ï¤ë¤È¤·¤Æ¤â
M16.ÑÛ
M17.CHAIN
EN01.RESISTER
EN02.¥¨¥¿¥Ë¥¯¥ë
EN03.28
