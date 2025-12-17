染谷俊之×小西詠斗W主演ドラマ「UNREAL」DMM TVで配信決定 舞台版もライブ配信
【モデルプレス＝2025/12/17】DMM TVでは、俳優の染谷俊之と小西詠斗がW主演を務めたドラマ「UNREAL-不条理雑貨店-」を12月17日18時より独占見放題配信。ドラマの続編として、2026年1月に上演される舞台「UNREAL -不条理雑貨店-」を独占ライブ配信することも決定した。
ドラマ「UNREAL -不条理雑貨店-」は、人気漫画「不条理雑貨店 UNREAL」（コミック：片山愁／原作：ヨダカケイ 隔月刊「ウィングス」連載中／新書館）を原作とした、男2人の強い絆と宿命を描いたデイドリーム・ファンタジー。客たちの運命を狂わせる妖しげな魅力を持つ骨董品を扱う雑貨店「UNREAL」店主のヤギオを染谷、近くのカフェで働く傍らでヤギオの世話を焼く高校生・宗哉【ムネチカ】を小西が演じ、徐々に明かされる２人の関係とドラマティックな展開で大きな話題を集めた本作が、DMM TVにて12月17日18時より独占見放題配信を開始した。
さらに、ドラマの続編として2026年1月に上演される舞台「UNREAL -不条理雑貨店-」も、DMM TVにて独占ライブ配信。詳細は追って舞台公式サイト等にて発表される。
配信開始を記念し、主演を務めた染谷と小西よりコメント動画も到着。充実していた撮影を思い出し中々客観的にドラマを見られなかったと言う染谷は「頑張って客観的に見た時に、すごい胸が締め付けられる想いになりました。とても見応えのある作品が出来上がったなと思います」、対して純粋にドラマを楽しんだという小西は「見始めると止まらないです。謎が残されたまま終わっているので、すごく続きが気になりました」と、物語の続編となる舞台に向けて残された謎についても言及。舞台・ドラマ双方で何度も楽しめる作品になっていると語り、染谷は「1話から6話まで一気に見て、その足で劇場に来てほしい」とアピールした。（modelpress編集部）
美しい骨董品が並び、不思議な雰囲気が漂う雑貨店「UNREAL」。店主のヤギオ（染谷俊之）は、いつもアンティーク雑貨店に似つかわしくないジャージ姿で、近くのカフェで働く宗哉【ムネチカ】（小西詠斗）に世話を焼かれている。 そんな「UNREAL」に訪れる客たちは、自らの願いに導かれるかのように妖しげな魅力を持つ骨董品を手に取るが、それぞれの骨董品には絶対に守らなければならない"注意事項"が存在し…。そして店主であるヤギオ自身もある願いを抱えていた。 罪深き者たちが集う不思議な雑貨店「UNREAL」を舞台に繰り広げられる、夢か幻か、不思議な雑貨店をめぐるデイドリーム・ファンタジー。
◆「UNREAL-不条理雑貨店-」配信決定
◆W主演の2人が見どころ語る
◆ストーリー
