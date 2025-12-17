■これまでのあらすじ

保育園で再会した元カレは、美優がかつてストーカー化するほど追いかけた相手だった。しかし今となっては思い出したくない黒歴史。それなのに彼がやたらと距離を詰めてくるので美優は迷惑していた。そんななか、彼の妻から声をかけられて…。



元カレの奥さんから「もう付きまとうのやめてもらえますか？」と言われてしまいました。私が過去にしつこく彼を追いかけていたことを知っているので、疑われているみたいです…。「保育園に私がいるだけで迷惑なんです」とハッキリ言われてしまいました。

冗談じゃない…誤解です。私がアプローチをかけているわけではないことを必死に伝えました。ですが、その証拠もなく信じてもらえません。私は、なんでも協力するから私を使って真実を確かめてほしいと頭を下げました。そこで、奥さんの顔色が変わりました。「あなたのことを信用したわけじゃないけど…あの人も信用できないのよ」ええっ、隆史はどんな家庭生活を送ってるのー…？イラスト:のばら(ウーマンエキサイト編集部)