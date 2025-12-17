来年１月２、３日に行われる第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝＝読売新聞社共催）に向け、選手たちは最終調整に入った。

東京・大手町の読売新聞社前から神奈川・芦ノ湖までの往復１０区間２１７・１キロでたすきをつなぐ２１チームを紹介する。

前田和摩「３０％の状態」でも予選会個人１４位

前田和摩（３年）がチームの大黒柱だ。小指（こざす）徹監督は「うちの強みは前田がいること」と言い切る。２０２４年の日本選手権１万メートルで３位になり、世界を目指すスピードランナーは「箱根はあくまで通過点」と話すが、チームに果たす自分の役割の大きさをよく知っている。昨年は肺気胸、今年も腰や膝の痛みに苦しんだが、「３０％の状態」（小指監督）で臨んだ予選会でも個人１４位でチームを引っ張った。監督は「１年の時から、その練習でよくあれだけ走れるなと驚いてきた」と絶大な信頼を寄せる。

２区を走る前田の脇を固めるのは、予選会で個人２１位の栗本航希（３年）、同２７位の原田洋輔（４年）ら。わずか１秒差で落選した前回予選会を糧にこの１年間で大きく成長した。原田は「３区で流れを作りたい」と意気込む。

目標はシード権獲得。小指監督は「往路は８番でいきたい。２区で８番ならば、往路はそのままいける」と読む。エースの出来が浮沈を握る。（小石川弘幸）