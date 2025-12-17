【サンキューマート】ハローキティやシナモロールたちの限定アイテムが可愛すぎWEB先行販売が始まってるよ。
サンキューマートでは、「サンリオキャラクターズ」の限定アイテムを2026年1月上旬から順次発売するのに先だち、25年12月17日からサンキューマートオンラインショップで先行予約の受付を開始しました。
ポーチやミラーなど日常使いできるアイテムが勢ぞろい
「Be Smile, Be Kawaii」をテーマに、キャラクターの限定アイテムをはじめカワイイ推しグッズをすべて税抜390円で販売しているサンキューマートから、「ハローキティ」や「シナモロール」などサンリオキャラクターズのアイテムが登場。24年10月に発売していた"ゆるっとかわいい"デザインのシリーズを、新たなアイテムとして展開します。
今回は、「ハローキティ」「シナモロール」「クロミ」「ハンギョドン」「ポチャッコ」「バッドばつ丸」「けろけろけろっぴ」が登場。さらに「タイニーチャム」や、シナモロールの友だち「みるく」をはじめとするアートも取り入れ、見ているだけで癒される世界観に仕上がっています。
冬らしい"くすみカラー"を基調とした、やさしい雰囲気のデザイン。持ち歩きに便利な「台形ポーチ」や「ミニフラットポーチ」、お出かけ先で身だしなみを整えられる「折り畳みミラー」など、日常使いできるアイテムを豊富にラインアップしています。
・折り畳みミラー
持ち運びに便利な折りたたみタイプで、表裏で異なるデザインとなっています。
・シリコンコインケース
見た目もかわいいダイカット仕様。コンパクトで持ち運びしやすく、小銭やアクセサリーを収納できます。
いずれも価格は税抜390円（税込429円）です。
WEB先行予約は、12月17日12時開始。各商品ともに、上限数に達し次第受付を終了します。
店頭販売は、26年1月上旬から、店舗ごと・アイテムごとに入荷次第販売が開始されます。
店頭販売分は地域によって販売日が異なる場合があり、最新の入荷情報は各店舗のXで公開されます。
詳細は公式サイトの特集ページから確認できます。
東京バーゲンマニア編集部