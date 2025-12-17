【TVアニメ「片田舎のおっさん、剣聖になるII」】 2026年7月放送

第二期ロゴ

NBCユニバーサル・エンターテイメントジャパンは12月17日、TVアニメ「片田舎のおっさん、剣聖になるII」が、2026年7月より、テレビ朝日系全国24ネットとBS朝日などでの放送が決定したことを発表。第二期のスタッフとロゴを公開した。

「片田舎のおっさん、剣聖になる」は、原作・佐賀崎しげる氏、イラストレーター・鍋島テツヒロ氏による原作ノベルと、乍藤和樹氏によるスピンオフコミックスなどシリーズ累計900万部を突破した人気作。

第一期は2025年4月より放送・配信され、最終回放送時に第二期の制作が決定したことがアナウンスされていた。アニメーションの制作は第一期と同じパッショーネ×ハヤブサフィルム。主要なスタッフからのコメントが届いているので紹介したい。

【鹿住朗生（監督）】

TVアニメ第二期がいよいよ放送されます。

スタッフ一同より一体感も増して、頑張っております。

新たなキャラクターが登場し、さらにベリル殿が活躍します！

今回も原作者佐賀崎しげる先生からもたくさんのアイデアやアドバイスを頂き面白さがパワーアップしております。

是非ご覧くださいませ。

引き続きTVアニメ「片田舎のおっさん、剣聖になるII」の応援をよろしくお願いします！

【岡田邦彦（シリーズ構成）】

しばしの時を経て、ふたたび皆様のもとにベリルが帰ってきます。

相変わらずのおっさんっぷりをぜひ堪能してください。

そして今回もまたベリルはおっさんらしく頑張りますので、温かい声援を送っていただければ幸いです！

【早坂皐月（キャラクターデザイン・総作画監督）】

TVアニメ第二期の制作にあたり、キャラクターデザインとして再び作品に関わらせていただけることを嬉しく思います。

ベリルが多くのキャラクターと関わり変化して見えてくる新たな一面や、この作品において大事な剣術をアニメーションとして描き作品の魅力をより引き出せるよう努めてまいります。

【ひらさわひさよし（音響監督）】

皆様のおかげをもちまして決定した第二期。

僕自身も引き続き参加させて頂きます。本当にありがとうございます。

微力ながら少しでも作品の一助になれるようにがんばります！

アフレコ作業も順調に進んでいます。今からダビング、そして放送が楽しみです。

皆様ご注目頂ければ幸いです！

【YAMATOWORKS（3Dアニメ―ション制作）】

第一期に引き続き、第二期の制作に参加させていただきます、YAMATOWOKRSです。

今回は過去に登場したキャラクターを含め、さまざまなキャラクターが登場し、活躍します！

ベリルはもちろん、それぞれのキャラクターにスポットがあたる、

TVアニメ「片田舎のおっさん、剣聖になるII」にぜひご期待ください！

TVアニメ「片田舎のおっさん、剣聖になるII」作品概要

放送・配信情報

2026年7月テレビ朝日系全国24局ネット・BS朝日ほかにて放送決定！

第一期はPrime Videoにて世界独占配信中！

*作品の視聴には会員登録が必要です（Amazonプライムについて詳しくはamazon.co.jp/primeへ）。

*Amazon、PrimeVideo及びこれらに関連するすべての商標は、Amazon.com, Inc. 又はその関連会社の商標です。

スタッフ

原作：佐賀崎しげる・鍋島テツヒロ（SQEXノベル／スクウェア・エニックス刊）

監督：鹿住朗生

シリーズ構成：岡田邦彦

キャラクターデザイン・総作画監督：早坂皐月

副監督：古我望／川島勝

コンセプトデザイン：島すずめ／夢野れい

色彩設計：鈴木咲絵

美術監督：山下泰希

撮影監督：池田健一

3Dアニメ―ション制作 ：YAMATOWORKS

編集：丹彩子

音響監督：ひらさわひさよし

音楽：高梨康治

アニメーション制作：パッショーネ×ハヤブサフィルム

プロデュース：NBCユニバーサル・エンターテイメントジャパン

公式SNS

