高齢者を対象にした交通安全の講習会が、秋田市で開かれました。



参加者は自分の身を守るための行動を改めて確認しました。



四ツ小屋・御野場地区社会福祉協議会 伊藤利彦会長

「交通事故にあわない、詐欺被害にあわない、クマ被害にあわない、3つの『あわない』を中心にしてきょう講話を進めたいと思いますので」



年末の交通安全運動にあわせて開催された講習会。



寸劇で反射材を身に付けることの大切さを呼びかけました。





県警察本部によりますと、先月末までの時点で今年県内では897件の交通事故が発生しています。その3割近く、263件が午後の4時から7時までに発生していて、歩行者は暗い中でも自分の存在をアピールすることが事故の防止につながります。参加者は実際に反射材を身に付けてドライバーからの見え方を確認し合いました。警察官「秋田の道路は歩行者ファーストというスローガンを掲げておりますが、この相手を思いやるという気持ちがとても交通ルール、生活する上でも大切なことになります」クマから身を守る方法も確認した講習会。参加者「反射材つけて歩くって気持ちはあまり、年寄りなのにまあ認めたくないからだと思います」「ただエコバッグはね、若い方でもどなたでもけっこう反射してましたし、すぐにでも使わせていただきたいと思います」参加者「よく見えて、いやーやっぱり反射材って必要だとつくづく思いました」「けっこうこういうの市販っていうかあちこちほら、無料で配ったりしてもらってますので、非常に助かってます、いいアイテムですね」参加者「クマと会った時にうしろ見てこう下がっていきなさいっては言うんだけど、実際会った時にそうできるかなっていうそういう心配はありますよね、わたしだったらできないと思うけども」参加者は自分の身を守るための行動を改めて確認しました。