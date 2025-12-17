　日本取引所が公表した先物手口情報によると、12月17日の日経225ミニ期近（2026年1月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の6450枚だった。


◯2026年1月限（特別清算日：1月9日）
　　　　　　　　　　　　　　取引高(　立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　6450(　　6450)
ソシエテジェネラル証券　　　　2457(　　2457)
SBI証券　　　　　　　 　　　　6686(　　2378)
楽天証券　　　　　　　　　　　3382(　　1242)
松井証券　　　　　　　　　　　 449(　　 449)
日産証券　　　　　　　　　　　 314(　　 314)
マネックス証券　　　　　　　　 210(　　 210)
三菱UFJeスマート　　　　　　　 343(　　 157)
フィリップ証券　　　　　　　　 155(　　 155)
JPモルガン証券　　　　　　　　 110(　　 110)
インタラクティブ証券　　　　　　17(　　　17)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　16(　　　16)
ドイツ証券　　　　　　　　　　　15(　　　15)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 5(　　　 5)
ゴールドマン証券　　　　　　　　 1(　　　 1)


◯2026年2月限（特別清算日：2月13日）
　　　　　　　　　　　　　　取引高(　立会内)
ソシエテジェネラル証券　　　　 290(　　 290)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 269(　　 269)
SBI証券　　　　　　　 　　　　 235(　　 181)
楽天証券　　　　　　　　　　　 195(　　 121)
フィリップ証券　　　　　　　　　66(　　　66)
JPモルガン証券　　　　　　　　　59(　　　59)
松井証券　　　　　　　　　　　　35(　　　35)
マネックス証券　　　　　　　　　31(　　　31)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　38(　　　30)
日産証券　　　　　　　　　　　　 2(　　　 2)
インタラクティブ証券　　　　　　 2(　　　 2)


◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
　　　　　　　　　　　　　　取引高(　立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　188760(　188760)
ソシエテジェネラル証券　　　 90303(　 90303)
SBI証券　　　　　　　 　　　 94851(　 49845)
松井証券　　　　　　　　　　 26847(　 26847)
楽天証券　　　　　　　　　　 49448(　 24190)
バークレイズ証券　　　　　　 18251(　 18251)
サスケハナ・ホンコン　　　　 13219(　 13219)
日産証券　　　　　　　　　　　8780(　　8780)
JPモルガン証券　　　　　　　　6520(　　6520)
三菱UFJeスマート　　　　　　 11861(　　5887)
ゴールドマン証券　　　　　　　5640(　　5640)
マネックス証券　　　　　　　　3968(　　3968)
ビーオブエー証券　　　　　　　3074(　　3074)
フィリップ証券　　　　　　　　1890(　　1890)
モルガンMUFG証券　　　　　　　1627(　　1607)
インタラクティブ証券　　　　　1245(　　1245)
ドイツ証券　　　　　　　　　　 499(　　 499)
みずほ証券　　　　　　　　　　 420(　　 420)
大和証券　　　　　　　　　　　 342(　　 342)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　 312(　　 312)


※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース