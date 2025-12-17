「日経225ミニ」手口情報（17日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、1月限1万5552枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、12月17日の日経225ミニ期近（2026年1月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の1万5552枚だった。
◯2026年1月限（特別清算日：1月9日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 15552( 10552)
ソシエテジェネラル証券 7481( 6481)
SBI証券 6647( 2645)
楽天証券 3512( 1232)
松井証券 673( 673)
マネックス証券 296( 296)
インタラクティブ証券 279( 279)
日産証券 257( 257)
三菱UFJeスマート 428( 232)
フィリップ証券 224( 224)
JPモルガン証券 122( 122)
ドイツ証券 36( 36)
バークレイズ証券 1029( 29)
ゴールドマン証券 22( 22)
光世証券 20( 20)
立花証券 18( 18)
岩井コスモ証券 7( 7)
BNPパリバ証券 1001( 1)
◯2026年2月限（特別清算日：2月13日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 185( 185)
ABNクリアリン証券 136( 136)
楽天証券 209( 129)
SBI証券 132( 112)
フィリップ証券 70( 70)
マネックス証券 38( 38)
松井証券 37( 37)
三菱UFJeスマート 32( 24)
JPモルガン証券 6( 6)
日産証券 1( 1)
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 199914( 199914)
ソシエテジェネラル証券 118714( 118714)
SBI証券 82268( 42882)
松井証券 29826( 29826)
サスケハナ・ホンコン 29064( 29064)
バークレイズ証券 27323( 27323)
楽天証券 44643( 21945)
日産証券 13368( 13368)
JPモルガン証券 9215( 9215)
三菱UFJeスマート 12484( 7072)
モルガンMUFG証券 6781( 6773)
BNPパリバ証券 6104( 6104)
マネックス証券 4561( 4561)
ビーオブエー証券 4146( 4146)
広田証券 3762( 3762)
ゴールドマン証券 3313( 3307)
みずほ証券 2160( 2153)
フィリップ証券 1625( 1625)
インタラクティブ証券 1269( 1269)
ドイツ証券 1236( 1236)
野村証券 28( 0)
東海東京証券 7( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース