「TOPIX先物」手口情報（17日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、3月限1万5999枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、12月17日のTOPIX先物期近（2026年3月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の1万5999枚だった。
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 15999( 15553)
ソシエテジェネラル証券 15457( 15172)
バークレイズ証券 9304( 9094)
ゴールドマン証券 6225( 5561)
モルガンMUFG証券 4869( 4555)
JPモルガン証券 2976( 2807)
サスケハナ・ホンコン 1810( 1810)
ビーオブエー証券 1416( 1416)
みずほ証券 1165( 705)
野村証券 902( 522)
日産証券 443( 443)
広田証券 431( 431)
SBI証券 502( 420)
ドイツ証券 367( 367)
SMBC日興証券 949( 362)
インタラクティブ証券 331( 331)
シティグループ証券 743( 301)
BNPパリバ証券 290( 271)
大和証券 480( 184)
豊証券 175( 175)
UBS証券 184( 0)
三菱UFJeスマート 26( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース