「日経225先物」手口情報（17日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、3月限9162枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、12月17日の日経225先物期近（2026年3月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の9162枚だった。
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 9162( 8697)
ソシエテジェネラル証券 2689( 2639)
SBI証券 1263( 817)
ゴールドマン証券 796( 755)
バークレイズ証券 663( 663)
JPモルガン証券 675( 657)
楽天証券 1078( 600)
日産証券 533( 533)
三菱UFJeスマート 498( 458)
ビーオブエー証券 436( 436)
松井証券 433( 433)
サスケハナ・ホンコン 241( 241)
マネックス証券 190( 190)
モルガンMUFG証券 228( 176)
みずほ証券 180( 174)
シティグループ証券 146( 146)
野村証券 181( 125)
インタラクティブ証券 93( 93)
三菱UFJ証券 56( 56)
UBS証券 53( 35)
BNPパリバ証券 2( 0)
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 61( 11)
ABNクリアリン証券 53( 3)
フィリップ証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 2( 0)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
