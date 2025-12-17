「日経225先物」手口情報（17日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、3月限1万5515枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、12月17日の日経225先物期近（2026年3月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の1万5515枚だった。
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 15515( 13717)
ソシエテジェネラル証券 8709( 7513)
サスケハナ・ホンコン 2433( 2433)
バークレイズ証券 1562( 1404)
野村証券 2737( 1331)
JPモルガン証券 1719( 1246)
日産証券 1123( 1123)
SBI証券 2121( 1063)
UBS証券 1370( 769)
ゴールドマン証券 1172( 639)
ビーオブエー証券 670( 576)
松井証券 550( 550)
みずほ証券 676( 527)
楽天証券 892( 496)
シティグループ証券 1504( 491)
BNPパリバ証券 3359( 490)
三菱UFJeスマート 495( 407)
モルガンMUFG証券 557( 287)
三菱UFJ証券 672( 282)
ドイツ証券 230( 230)
大和証券 172( 0)
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 42( 42)
松井証券 15( 15)
楽天証券 21( 13)
ABNクリアリン証券 13( 13)
三菱UFJeスマート 1( 1)
SBI証券 1( 1)
フィリップ証券 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
