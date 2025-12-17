この記事をまとめると ■メルセデス・ベンツはこれまでに「F」の文字を掲げたコンセプトカーを披露している ■1996年に公開された「F200イマジネーション」は未来を予言するモデルであった ■メルセデス・ベンツがFシリーズに込めた技術は徐々に量産車に採用されている

「Future」を意味する「F」の頭文字が与えられたコンセプトカー

メルセデス・ベンツが、「F」の頭文字を掲げたコンセプトカーを初めて披露したのは1991年のことだった。ちなみにFとはドイツ語で「Forschungsfahrzeug」、英語では「Future Car」を意味するもので、一連のFモデルはメルセデス・ベンツの先行開発部門が未来の自動車に採用するための技術を研究開発するためのリサーチカーとしての役割を担っていた。

ちなみに今回紹介するのは、1991年に発表された「F100」に続いて、1996年にパリサロンで世界初公開された「F200イマジネーション」。それがいかに未来の自動車を予言するモデルであったのかは、デビューから約30年を経過したいま、改めて驚かされる。

F200イマジネーションのコンセプトは、「コンピュータが自動車の動きを制御」し、「電子システムが機械的な接続要素に代わり」、そして「あらゆる状況において最適な走行安全性を実現」するということにあった。

のちに誕生するセカンド・ジェネレーションのCLクラス（C215型）にも似たフォルムをもつ、美しいクーペボディが与えられたF200イマジネーションの最大の見どころは、そのコクピットのデザインにあった。

これまで自動車には必ず装備されていたハンドルはそこにはなく、左右のドアパネルとセンターコンソールに設置されるサイドスティックによって車両をコントロールするシステムが採用されていた。

つまり、ドライバーは右手でも左手でも、また助手席の乗客もいつでも運転の操作を引き継ぐことができるシステムが採用されていたのである。これは航空機の世界から発想を得た新しい操作システムにほかならなかった。

現代になって続々と実現されている数々の先進システム

そして、このシステムの前提となっていたのが、「ドライブ・バイ・ワイヤ」だった。ステアリングなどの機構は機械的な接続ではなく、電子機器、電気機器、機械的な調整機器によって作動し、発表時のプレスリリースによれば、「ドライバーの指示は加速、ブレーキ、ステアリング、バックなど、特定の走行状況に対する要望として電子機器によって認識され、ドライバーの指示にもっとも適切かつ安全に反応する方法を瞬時に決定する」と説明されている。

そしてまた、「これは状況に応じて行われ、コンピュータは、速度、車輪、およびエンジンの回転数、路面状況、車体の動きなどに関する情報を提供するさまざまなセンサーからの情報を使用する」ともされる。

F200イマジネーションのシステムの多くが、現代の自動車に日常的に採用されていることは誰もが理解できるところだろう。

1996年当時は、まだワイドスクリーンコクピットとは呼ばれていなかったF200イマジネーションのディスプレイシステムは、現在のメルセデス・ベンツ車に装備されるMBUXと類似したものであることは明らかだ。

コクピットの幅全体にカラーモニターが設置され、これらのモニターには計器類や車載コンピュータ、さらにはバックミラーに代わるビデオカメラからの画像も表示。オーディオや電話、ナビゲーションシステム、インターネット接続さえも試験的に導入されていたのである。

メカニズム面ではアクティブボディコントロールの搭載も、特筆できるポイントのひとつとなっている。

メルセデス・ベンツが一連のFシリーズに込めた夢と技術力、それは時間が経過するとともに、徐々に量産車に採用されていくことになった。

ちなみにこのようなコンセプトカーは通常、メーカーに保管されるのが一般的だが、このF200イマジネーションは2022年にロンドンで開催されたオークションで、約1億3000万円という価格で売却されている。メルセデス・ベンツの技術革新を知るひとつの歴史的作品ともいうべきモデルだけに、その価値は限りなく大きいのは確かだ。