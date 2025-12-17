DXTEEN・大久保波留、ViVi国宝級イケメンランキング「僕イケメン部門」の初代王者に「さすがにViViりました」【コメントあり】
6人組グローバルボーイズグループ・DXTEENの大久保波留がのファッション雑誌『ViVi』が展開するViVi国宝級イケメンランキング10周年プロジェクト第一弾となる「僕イケメン部門」の初代王者に輝いた。
【別カット】カッコイイ…！フードから笑顔を覗かせる大久保波留
半期に一度のイケメンの祭典#ViVi国宝級イケメンランキングが10周年を迎えるにあたり、新設となった「僕イケメン部門」。12月5日〜12月14日の10日間にわたり、ViViがピックアップした5人の候補者が、ViVi公式SNSや本人SNSを通じて、セルフプロデュース力を競うバトルを繰り広げた。
「僕イケメン部門」はイケメン戦国時代の今、必要となる“セルフプロデュース力”で競う新部門。自らの魅力を打ち出したSNS投稿を、自身のファンに向けて届けることができるのか、そして新たなファンを獲得できるのか、が鍵となる企画です。読者による１日１回の投票、期間内の取組み姿勢や熱量、編集部からのお題投稿の評価ポイントなどから順位を決定した。
大久保は10日間の期間中、所属するDXTEENのInstagramアカウントにて毎日ライブ配信を実施。さらに、投票開始前日におこなったお知らせ配信も含めると、驚異の11日連続インスタライブを達成。NICO（ファンネーム）をはじめ視聴者に“あるはずのない記憶”を植え付けるような写真とともにアップされる＃波留との思い出 投稿や、普段のやわらかい印象とは打って変わり、突然の強ビジュ波留モードの写真投稿など、緩急のついた発信で人々を魅了した。
大久保は「今回、ViVi国宝級イケメンランキング 僕イケメン部門1位を獲得することができました。10日間 たくさん投票や応援をしていただきありがとうございました！1位と聞いた時は、さすがにViViりました。これからもっとViックになって、ランクインできるように頑張りますので、応援よろしくお願いします」とコメントを寄せた。
2位以下には、メンズグループ「ONSENSE」のメンバーイデアツキ、お笑いコンビ・「香呑」の面高ケンスケ、俳優の百瀬拓実、ダンス&ボーカルグループ「PSYCHIC FEVER」の渡邉廉が選出された。
