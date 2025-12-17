三井住友フィナンシャルグループ（ＦＧ）の中島達社長が読売新聞のインタビューに応じ、経営目標とする最終利益２兆円について「２０２６〜２８年度の３年のうちに達成できる可能性が出てきた」と述べ、従来計画の３０年頃からの前倒しに期待感を示した。

２６〜２８年度の３年間でＩＴ分野に、国内の金融グループでは過去最大規模となる約１兆円を投資する方針も明らかにした。

三井住友ＦＧは１１月、２５年度の最終利益の見通しを、５月時点の１兆３０００億円から１兆５０００億円に上方修正した。２兆円を前倒しで達成できる可能性が出てきたのは、日本の経済成長に伴う法人取引拡大や金利上昇、海外事業の成長などが要因だという。他行では、三菱ＵＦＪＦＧが２５年度に２兆円を超える計画だ。

中島氏は、重点分野とする大企業との金融取引で「グループが連携して総合的に提案する体制を強化し、成果が出始めた」と語った。１０月に追加出資した米証券大手ジェフリーズを含め、銀行、証券、信託など各サービスを需要に応じて一体的に提供していくとした。

ＩＴ投資については「ＩＴの開発力が金融グループの競争力に直結する時代になった」と指摘。基幹システムの更新や人工知能（ＡＩ）導入を進め、「商品開発やサービス向上の回転率と、お客様の満足度を高める」とした。年内に７００万口座を超える見込みの個人金融サービス「オリーブ」でもＡＩ機能を搭載する。