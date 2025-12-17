¡ÚÍÇÏµÇ°¡ÛÎãÇ¯¤È°ã¤¦¡ÖÌÀ³Î¤Ç¶¯ÎÏ¤ÊÆ¨¤²ÇÏ¡×2Æ¬¤ÎÂ¸ºß
¡¡º£Ç¯¤ÎÍÇÏµÇ°¤ÏÌÌÇò¤¤¡Ä¤ÈËèÇ¯¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢º£Ç¯¤â´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯ÌÌÇò¤¤¡£ÍÇÏµÇ°¤ò·ìÅýÌÌ¤«¤é¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤¹¤ë¤³¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤â¡¢¥Í¥¿ÀÚ¤ì¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯ËèÇ¯Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¤¤«¤Ë¶¥ÇÏ¤¬¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¼ñÌ£¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ë¤«Ê¬¤«¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£¤µ¤¢·ìÅý¤«¤éÍÇÏµÇ°¤ÎÁÀ¤¤¤òÃµ¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
¡¡¤µ¤Æº£Ç¯¤ÎÍÇÏµÇ°¤¬Â¾Ç¯¤È¼ñ¤ò°Û¤Ë¤¹¤ëÅÀ¤Ï²¿¤«¤È¸À¤¨¤Ð¡ÖÌÀ³Î¤Ç¶¯ÎÏ¤ÊÆ¨¤²ÇÏ¡×¤ÎÂ¸ºß¤À¡£ÊõÄÍµÇ°¤òÆ¨¤²ÀÚ¤Ã¤¿¥á¥¤¥·¥ç¥¦¥¿¥Ð¥ë¡¢¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¶¦ÏÂ¹ñÇÕ¤òÆ¨¤²ÀÚ¤Ã¤¿¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¥¦¥§¥¤¤¬»²Àï¡£¤³¤Î£²Æ¬¤Î¶áÁö¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢·ìÅýÅª¤Ê²òÀâ¤ò²Ã¤¨¤¿¤¤¡£
¡¡¥á¥¤¥·¥ç¥¦¥¿¥Ð¥ë¤ÏÊõÄÍµÇ°¤òÁ°È¾£µ£Æ£µ£¹ÉÃ£±¡¢¸åÈ¾£µ£Æ£µ£¹ÉÃ£¸¤È¤¤¤¦¤è¤É¤ß¤Ê¤¤¥Õ¥é¥Ã¥È¥Ú¡¼¥¹¤Ç¸åÂ³¤Ë£³ÇÏ¿Èº¹¤ò¤Ä¤±¤ÆÍ¥¾¡¡£°ìÊý¤ÇÅ·¹Ä¾Þ¡¦½©¤Ç¤ÏÁ°È¾£µ£Æ£¶£²ÉÃ£°¤ÈÇÏ¾ì¤â¹Í¤¨¤ë¤È¤«¤Ê¤ê¤Î¥¹¥í¡¼¤ÇÆ¨¤²¡¢¥ì¡¼¥¹¤Î¸åÈ¾£µ£Æ¤¬£µ£¶ÉÃ£¶¤È¤¤¤¦½ÖÈ¯ÎÏ¤¬Í×µá¤µ¤ì¤ëÎ®¤ì¤Ë¤Ê¤ê¼«¿È¤Ï¸åÈ¾£µ£Æ£µ£¶ÉÃ£¸¤ò½Ð¤·¤¿¤â¤Î¤Î£°ÉÃ£²º¹£¶Ãå¤ËÇÔ¤ì¤¿¡£¥¹¥í¡¼¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤Ê¤ê¤Ë¥Ú¡¼¥¹¤ò¾å¤²¤Æ¤âÆ¨¤²¤é¤ì¤ëÀÞ¤ê¹ç¤¤¤È¼«ºßÀ¡¢¥¿¥Õ¤Êºå¿À¼Ç¤Î¤ä¤ä½ÅÇÏ¾ì¤ò¶î¤±È´¤±¤ë¥¹¥¿¥ß¥Ê¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¡¢Åìµþ¼Ç¤Ç¤ÎÀÚ¤ìÌ£¤Ç¤Ï¸å¤ì¤ò¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡Éã¥´¡¼¥ë¥É¥·¥Ã¥×¤ÏµÆ²Ö¾Þ¡¢ÍÇÏµÇ°¡¢Å·¹Ä¾Þ¡¦½Õ¤È¤¤¤¦Ä¹µ÷Î¥¡¢Ä¶Ä¹µ÷Î¥£Ç£±¤Î£³¾¡¤Ç¥¹¥¿¥ß¥Ê¤ò¼¨¤·¤Ä¤Ä»©·î¾Þ¡¢ÊõÄÍµÇ°¡Ê£²²ó¡Ë¤ÈÃæµ÷Î¥£Ç£±¤Ç¤â£³¾¡¡£ÆÃÉ®¤¹¤Ù¤¤ÏÃæ»³¡¢ºå¿À¤Ç¤Î¶¯¤µ¤Ç¡¢¤³¤ì¤³¤½¥¹¥Æ¥¤¥´¡¼¥ë¥ÉÉã·Ï¤¬¥Ç¥£¡¼¥×¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÉã·Ï¤Î¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¥Ñ¡¼¥È¤È¤·¤ÆÀ®Î©¤¹¤ë½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¡£Åìµþ¤Ç¤ÎÀÚ¤ìÌ£¾¡Éé¤Ç¤Ï¾ù¤Ã¤Æ¤â¡¢Ãæ»³¤Ç¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¥ï¡¼¥¯¤ÈµÞºä¤ò¾å¤ë¥Ñ¥ï¡¼Èæ¤Ù¤Ê¤éÉé¤±¤Ê¤¤¡£
¡¡Êì¥á¥¤¥·¥ç¥¦¥Ä¥Ð¥¯¥í¤Ï¥À¡¼¥È¿·ÇÏ¾¡¤Á¸å¤ÏÄãÌÂ¤·¡¢¤Î¤Á¤Ë¸òÎ®¶¥Áö¤Ç£±¾¡¤ò²Ã¤¨¥À¡¼¥ÈÃ»µ÷Î¥£²¾¡¡£ÁÄÊì¤Ï£Ê£Ò£Á¼ÇÃ»µ÷Î¥£²¾¡¡¢Á¾ÁÄÊì¤Ï£Ê£Ò£Á¥À¡¼¥ÈÃ»µ÷Î¥£³¾¡¡£Äì·ø¤¤ÌÆ·Ï¤Ç¡¢Êì¤Î·»¤Ë¤ÏµþÅÔÂç¾ÞÅµ¾¡¤Á¤Î¥á¥¤¥·¥ç¥¦¥«¥ó¥Ñ¥¯¤â¤¤¤ë¤¬¡¢ÌÆ·Ï¤«¤é¤ÎÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤ò¸«¤¤¤À¤¹¤Ë¤Ï»ê¤é¤Ê¤¤¡£´ðËÜÅª¤ËÉã·¿¤Î¼çÆ³¤È¤ß¤ì¤Ð¡¢¶¥ÇÏ¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁÛÁüÎÏ¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¹¤ì¤Ð¡ÈÆ¨¤²ÇÏ¤Ë½Ð¤¿¥´¡¼¥ë¥É¥·¥Ã¥×¡É¤òÁÛÄê¤·¤¿»þ¡¢ÍÆ°×¤Ë¥á¥¤¥·¥ç¥¦¥¿¥Ð¥ë¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤±¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¡¡¥´¡¼¥ë¥É¥·¥Ã¥×¤ÏÍÇÏµÇ°¤Ë£³ºÐ¤«¤é£´Ç¯Ï¢Â³¤Ç½ÐÁö¤·¤Æ£±¡¢£³¡¢£³¡¢£¸Ãå¡£ËèÇ¯¤Î¤è¤¦¤Ë·þ¤êÄÉ¤¤¹þ¤ß¤ò¥«¥Þ¤·¤ÆÇÏ·ô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢£´Ê¬¤Î£³¤ÇÇÏ·ô¤Ë¤Ê¤ë¤°¤é¤¤¤Ë¤ÏÅ¬À¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡ÈÆ¨¤²ÇÏ¤Ë½Ð¤¿¥´¡¼¥ë¥É¥·¥Ã¥×¡É¤³¤È¥á¥¤¥·¥ç¥¦¥¿¥Ð¥ë¤Ï¡¢¥Ï¥Ê¤òÀÚ¤ë¤Ë¤»¤è£²ÈÖ¼ê¤«¤é±¿¤Ö¤Ë¤»¤è¡¢Éã°Ê¾å¤ÎÍÇÏµÇ°Å¬À¤ò¸«¤¤¤À¤¹¤³¤È¤â²ÄÇ½¤À¤í¤¦¡£Å·¹Ä¾Þ¡¦½©¤Ç¸«¤»¤¿¥Ú¡¼¥¹¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ëÇ½ÎÏ¤Ï¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯ÍÇÏµÇ°¤ÇÍÍÑ¡£¥³¡¼¥Ê¡¼¥ï¡¼¥¯¤Ï¤³¤ÎÉã·Ï¤Î¶¯¤ß¤Ç¤¢¤ê¡¢¥³¡¼¥¹¤ò£±¼þ¤·¤Ê¤¤Åìµþ¼Ç£²£°£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤è¤ê¡¢¥³¡¼¥Ê¡¼£¶²ó¤Ç£±¼þ°Ê¾å¤¢¤ëÃæ»³¼Ç£²£µ£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÊý¤¬»ý¤ÁÌ£¤òÀ¸¤«¤»¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¥Ï¥Ê¤òÀÚ¤ë²ÄÇ½À¤Ç¸À¤¨¤Ð¡¢¥á¥¤¥·¥ç¥¦¥¿¥Ð¥ë¤è¤ê¤â¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¥¦¥§¥¤¤ÎÊý¤¬¾å¤À¡££²ÁöÁ°¤ÎÃ°Äº£Ó¤ÏÂçÆ¨¤²¤òÂÇ¤ÁÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤ë·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤ÎÆóËç¹ø¤Ç²¡¤·ÀÚ¤ê¡£¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¶¦ÏÂ¹ñÇÕ¤Ç¤â¸åÂ³¤òÂç¤¤¯°ú¤Î¥¤·¡¢°ìÅÙ¤â£±£³ÉÃÂæ¤Ë¥é¥Ã¥×¤òÍî¤È¤¹¤³¤È¤Ê¤¯Æ¨¤²ÀÚ¤ê¾¡¤Á¡£°È¾å¤Ï£²£³ºÐ¤Î¾¾ËÜÂçµ±¤Ç¡¢£²£µÇ¯£±£±·îËö¤Þ¤Ç¤Î£Ç£±µ³¾è¤Ï£²£³Ç¯¹â¾¾µÜµÇ°¥Ç¥£¥ô¥£¥Ê¥·¥ª¥ó¡Ê£±£´Ãå¡Ë¤Î£±ÅÙ¤À¤±¡£¼«¿È¤â¼þ°Ï¤âË¾¤à¤Î¤Ï¿ÍÇÏ¤Î»ý¤ÁÌ£¤òÀ¸¤«¤¹¤³¤È¤À¤í¤¦¡£ÉðË¥á¥¤¥·¥ç¥¦¥¿¥Ð¥ë¤¬¤è¤Û¤É¥¹¥¿¡¼¥È¤ò·è¤á¤Æ¹Ô¤¯°Õ»Ö¤ò¸«¤»¤Ê¤¤¸Â¤ê¤Ï¡¢¾¾ËÜ¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¥¦¥§¥¤¤¬¥Ï¥Ê¤À¡£
¡¡Éã¥¸¥ã¥¹¥¿¥¦¥§¥¤¤Ï£Ç£±µé¾¡¤Á¤Î»º¶ð¤³¤½¥À¥Î¥ó¥¶¥¥Ã¥É¡Ê¥Û¡¼¥×¥Õ¥ë£Ó¡Ë¡¢¥Æ¥ª¥ì¡¼¥Þ¡Ê£Ê£Â£Ã¥ì¥Ç¥£¥¹¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡Ë¤À¤±¤À¤¬¡¢ÊÆ£³´§³§¶Ð¡Ê£¶¡¢£µ¡¢£±£³Ãå¡Ë¤Î¥Þ¥¹¥¿¡¼¥Õ¥§¥ó¥µ¡¼¡¢µð´Á¥À¡¼¥ÈÇÏ¥ä¥Þ¥Ë¥ó¥¦¥ë¥¹¤Ê¤É°õ¾ÝÅª¤Ê¸ÄÀÇÉ¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡££²£´Ç¯¤Î¼ïÉÕ¤±Æ¬¿ô¤Ï£¶£¹Æ¬¤Ç¡¢¤¹¤Ã¤«¤êÃæ·ø¼ï²´ÇÏ¤À¤¬¡¢¤É¤³¤«¤ÇÇúÈ¯¤·¤½¤¦¤Ê¥à¡¼¥É¤Ï¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤æ¤¨¤Ëº¬¶¯¤¤¿Íµ¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£¸½Ìò»þÂå¤Ï£´ºÐ¤ÎÅ·¹Ä¾Þ¡¦½©¤«¤éÃæ»³µÇ°¢ª¥É¥Ð¥¤¥Ç¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¥Õ¥ê¡¼¢ª°ÂÅÄµÇ°¤È£´Ï¢¾¡¡£·ë²ÌÅª¤Ë¤Ï¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¯¤À¤Ã¤¿¤¬¤½¤ÎÄº¾å¤¬¹â¤¯¡¢¥É¥Ð¥¤¥Ç¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¥Õ¥ê¡¼¤Î¥ì¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ï£±£³£°¤Ç¡¢ÆüËÜÄ´¶µÇÏ¤È¤·¤Æ½é¤Î¥ì¡¼¥Æ¥£¥ó¥°À¤³¦°ì¤Ëµ±¤¤¤¿¡£¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¥¦¥§¥¤¤Î¥Ô¡¼¥¯¤¬ÍÇÏµÇ°¤ËÍè¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Ìû²÷¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡Êì¥¸¥×¥·¡¼¥Ï¥¤¥¦¥§¥¤¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç£²¾¡¡¢¼Ç£±£´£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤Î£Ç£³¥ß¥¨¥¹¥¯¾Þ£²Ãå¡£ÊìÉã¥Ï¥¤¥·¥ã¥Ñ¥é¥ë¤Ï¥µ¥É¥é¡¼¥º¥¦¥§¥ë¥º¤Î·æºî¤Ç¡¢±Ñ°¦¥À¡¼¥Ó¡¼¤ä£Â£Ã¥¿¡¼¥ÕÏ¢ÇÆ¤Ê¤É£Ç£±£¶¾¡¡£½çÅö¤Ë²¤½£Åª¤Ê½Å¸ü¤µ¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¤ß¤¿¤¤¡£ÇÛ¹ç¤«¤éÈ½ÃÇ¤·¤¿¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¥¦¥§¥¤¤Ï¡¢½ÖÈ¯ÎÏ¾¡Éé¤ÇÊ¬¤¬°¤¤¤Ê¤é½ÖÈ¯ÎÏ¾¡Éé¤Ë¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¡Ä¤È¸À¤ï¤ó¤Ð¤«¤ê¤Î¥¹¥¿¥ß¥Ê¾¡Éé¤Ë»ý¤Á¹þ¤à¥Ú¡¼¥¹¤ÎÆ¨¤²¤¬»ý¤ÁÌ£¤À¡£
¡¡¥á¥¤¥·¥ç¥¦¥¿¥Ð¥ë¤ÏÉðËµ³¾è¤ÎÆ¨¤²´Þ¤ßÀè¹ÔÇÏ¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¡¢£±£·Ç¯ÍÇÏµÇ°¤òÆ¨¤²ÀÚ¤Ã¤¿¥¥¿¥µ¥ó¥Ö¥é¥Ã¥¯¤¬Éâ¤«¤Ö¡£¥¥¿¥µ¥ó¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Ï£³ºÐ¤«¤é£³Ç¯Ï¢Â³¤ÇÍÇÏµÇ°¤Ë½ÐÁö¤·¤Æ£³¡¢£²¡¢£±Ãå¡££´ºÐ»þ¤Î£±£¶Ç¯ÍÇÏµÇ°¤Ï¡¢ÀäÂÐ¥Ï¥Ê¤ò¾ù¤é¤ó¤È¤Ð¤«¤ê¤ËÆ¨¤²¤¿¥Þ¥ë¥¿¡¼¥º¥¢¥Ý¥¸¡¼¡Ê£±£µÃå¡Ë¤Î£²ÈÖ¼ê¤«¤é±¿¤ó¤Ç¡¢¥µ¥È¥Î¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤È¤ÎÃ¡¤¹ç¤¤¤Ç¼óº¹¤Î£²Ãå¤À¤Ã¤¿¡£º£Ç¯¤Î¥á¥¤¥·¥ç¥¦¥¿¥Ð¥ë¤ò¥¥¿¥µ¥ó¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤¾¤é¤¨¤ë¤Ê¤é¡¢¥¤¥á¡¼¥¸¤È¤·¤Æ¤Ï¤³¤Î£±£¶Ç¯ÍÇÏµÇ°¤«¡£¥¥¿¥µ¥ó¥Ö¥é¥Ã¥¯¤ÎÉã¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¿¥¤¥É¤Ï¥Ç¥£¡¼¥×¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÎÁ´·»¡£Êì¤ÏÌ¤½ÐÁö¡¢ÁÄÊì¤Ï£Ê£Ò£Á£´¾¡¤â¤¦¤Á£³¾¡¤Ï£±£²£°£°¥á¡¼¥È¥ë°Ê²¼¡¢ÊìÉã¤ÏÃ»µ÷Î¥²¦¥µ¥¯¥é¥Ð¥¯¥·¥ó¥ª¡¼¡£
¡¡¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¥¦¥§¥¤¤ÎÆ¨¤²¤ò¸«¤Æ£¹£²Ç¯¤Î¥á¥¸¥í¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿¤È¤·¤¿¤éÇ¯µ¨¤ÎÆþ¤Ã¤¿¶¥ÇÏ¥Õ¥¡¥ó¡£´§Ì¾¥á¥¸¥í¤ÎÇÏ¤Ï¾¼ÏÂ¤«¤éÊ¿À®¤Î¶¥ÇÏ»Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ½ÅÍ×¤ÊÂ¸ºß¡£¼«²ÈÀ¸»º¤¬´ðËÜ¤ÇÇÛ¹ç¤â¥æ¥Ë¡¼¥¯¤À¡£¥á¥¸¥í¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¤âÎ¾¿Æ¤È¤â´§Ì¾¥á¥¸¥í¡£Éã¥á¥¸¥í¥¤¡¼¥°¥ë¤Ï¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¤·¤«¤á¤Ü¤·¤¤³èÌöÇÏ¤¬¤¤¤Ê¤¤°ì»ÒÁêÅÁ¡£¾®ÊÁ¤ÊÇÏÂÎ¤ÇÆ¨¤²¤Þ¤¯¤ê¡È¾®¤µ¤ÊÆ¨Ë´¼Ô¡É¤Î°ÛÌ¾¤ò¤¦¤¿¤ï¤ì¤¿¸ÄÀÇÉ¡£Êì¥á¥¸¥í¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¤ÎÊì¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹¤«¤éÍ¢Æþ¤µ¤ì¤¿ÈË¿£ÌÆÇÏ¤À¡£
¡¡¥á¥¤¥·¥ç¥¦¥¿¥Ð¥ë¤ÏÉã¡¦¥µ¥ó¥Ç¡¼·Ï¼ï²´ÇÏ¡ßÊìÊý¡¦Ã»µ÷Î¥¡£¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¥¦¥§¥¤¤È¥á¥¸¥í¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¤ÏÉã¡¦¸ÄÀÇÉ¡ßÊì¡¦¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡£¤À¤¤¤Ö¶¯°ú¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤ÎÆâÍÆ¤Ç·ìÅýÅª¤Ê¶á»÷À¤ò¼çÄ¥¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢¶¥ÇÏ¤Ï·«¤êÊÖ¤·¤Î±Ä¤ß¡££±£°Ç¯¤ò·Ð¤Æ¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï£³£°Ç¯¤ò·Ð¤Æ»÷¤¿»ö¾Ý¤¬µ¯¤³¤ë»þ¡¢Åö»ö¼Ô¤¬»÷¤¿ÇØ·Ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÉÔ»×µÄ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¡ÊÀçÇÈ¹¿ä¡Ë