¥í¥Ã¥Æ¡¦¾®ÅçÏÂºÈ¡¢Ãù¶â¤òÁý¤ä¤¹¤¿¤á¤Ë¡ÖQSÎ¨¡¢HQSÎ¨¤Î¿ô»ú¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡×
¡¡¥í¥Ã¥Æ¤Î¾®ÅçÏÂºÈ¤Ïº£µ¨5Ç¯Ï¢Â³µ¬ÄêÅêµå²ó¤ËÃ£¤·¤¿¤¬¡¢8¾¡10ÇÔ¤Ç3Ç¯Ï¢Â³2·å¾¡Íø¤È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤¬¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¾®Åç¡¢¼ï»ÔÆÆÚö¤È¤¤¤Ã¤¿¡ÈÎ¾¥¨¡¼¥¹³Ê¡É¤¬Ä¹¤¤¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²¤ë¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢Ãù¶â¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¾®Åç¤Ï21Ç¯¤¬10¾¡4ÇÔ¤ÇÃù¶â6¡¢23Ç¯¤Ï10¾¡6ÇÔ¤ÇÃù¶â4¤Ä¤òºî¤Ã¤¿¤¬¡¢ºòµ¨¤Ï¥·¡¼¥º¥ó¼«¸ÊºÇÂ¿¤Î12¾¡¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¤âÃù¶â¤Ï2¤Ä¡£º£µ¨¤Ï8¾¡10ÇÔ¤È¹õÀ±¤¬Àè¹Ô¤·¤¿¡£
¡¡¾®Åç¤ÏÃù¶â¤òÁý¤ä¤¹¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¸µ¡¹ËÉ¸æÎ¨¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¿¤Þ¤Ë¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢0ÅÀ¤ÇÍÞ¤¨¤ë¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤·¤Ã¤«¤ê»î¹ç¤òºî¤ë¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤Ç¡¢°¤¤»þ¤Ë¤½¤Î¤Þ¤Þ°¤¤¿ô»ú¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë»î¹ç¤¬º£Ç¯¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÂ¿¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÈ¿¾Ê¤·¡¢¡Ö¤â¤È¤â¤ÈQS¤ÇÎÉ¤¤¤È¤Ï»×¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï1²ó¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢°¤¯¤Æ¤âHQS¤¢¤¿¤ê¤Î»î¹ç¤ò¤º¤Ã¤Èºî¤ë¤³¤È¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤½¤ÎÊÕ¤ê¤Ï¾¡¤ÁÀ±¡¢Éé¤±À±¤Ê¤ÉÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼«¿È¤Î¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¼ÂºÝ¤Î¾¡¤ÁÉé¤±¤ÏÂÇ·â¿Ø¤Î·ó¤Í¹ç¤¤¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ç¤É¤¦¤³¤¦¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢QSÎ¨¡¢HQSÎ¨¤Î¿ô»ú¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤È¡¢QS¡Ê6²ó°Ê¾å3¼«ÀÕÅÀ°ÊÆâ¡Ë¡¢HQS¡Ê7²ó¼«ÀÕÅÀ2°ÊÆâ¡Ë¤Î¸þ¾å¤òÀÀ¤¦¡£º£µ¨¤Ï24»î¹ç¤ÎÅÐÈÄ¤ÇHQS¿ô¤Ï7¡¢QS¿ô¤Ï12¡£ºòµ¨¤Ï25»î¹ç¤ÎÅÐÈÄ¤ÇHQS¤Ï13¡¢QS¤Ï16¡¢23Ç¯¤¬25»î¹ç¤ÎÅÐÈÄ¤ÇHQS¤Ï9¡¢QS¤Ï16¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Öµ»½ÑÅª¤ÊÉôÊ¬¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÂÎÎÏÅª¤ÊÉôÊ¬¤â¤Ê¤¤¤È¥À¥á¤À¤È»×¤¦¡£¤¢¤È¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê±¦¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Î¿ô¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÉôÊ¬¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¤·¤Ã¤«¤êÂÐºö¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤Èº£µ¨¡¢¥ê¡¼¥°¥ï¡¼¥¹¥È¤Î20ÈïÃÆ¡¢¤½¤Î¤¦¤Á±¦ÂÇ¼Ô¤Ë17ËÜ¤ÎËÜÎÝÂÇ¤òÍá¤Ó¤ë¤Ê¤É¡¢±¦ÂÇ¼Ô¤ÎËÜÎÝÂÇ¤òËÉ¤°¤³¤È¤âÃù¶â¤òºî¤ë¤¿¤á¤ËÂç»ö¤ÊÍ×ÁÇ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡¡Ö¼«Ê¬¤Î¿ô»ú¤Ï¤â¤Á¤í¤ó²ù¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Ë¥Á¡¼¥à¤Î½ç°Ì¤Ï¤â¤Ã¤È²ù¤·¤¤»×¤¤¤ò¤·¤¿¡£¤³¤Î½ç°Ì¤Ç¤âºÇ¸å¤Þ¤Ç¥Û¡¼¥à¤Ç¤â¥Ó¥¸¥¿¡¼¤Ç¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î¿Í¤¬±þ±ç¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢À¼ÎÌ¤âÉáÃÊ¤ÈÊÑ¤ï¤é¤º¤Ë±þ±ç¤·Â³¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÀ¼±ç¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤éÅê¤²¤ë¤Î¤Ï´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¿½¤·Ìõ¤Ê¤µ¤È¤¤¤¦¤«¡¢»õáÚ¤µ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤â¤Ã¤È¥Ò¥ê¥Ò¥ê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê»î¹ç¤ò¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤â¸«¤»¤é¤ì¤¿¤é¤Ê¤ÈÍèÇ¯Èó¾ï¤Ë¶¯¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÍèÇ¯É¬¤º¸«ÊÖ¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£Íèµ¨¤Ï¾¡Íø¤Ë¿ôÂ¿¤¯¹×¸¥¤·¡¢Ãù¶â¿ô¤òÂ¿¤¯ºî¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¡£
¢§¾®Åç¤ÎÇ¯ÅÙÊÌ¾¡ÇÔ
19Ç¯¡§3¾¡5ÇÔ
20Ç¯¡§7¾¡8ÇÔ
21Ç¯¡§10¾¡4ÇÔ
22Ç¯¡§3¾¡11ÇÔ
23Ç¯¡§10¾¡6ÇÔ
24Ç¯¡§12¾¡10ÇÔ
25Ç¯¡§8¾¡10ÇÔ
¼èºà¡¦Ê¸¡á´ä²¼ÍºÂÀ