¡ÖNO MORE±Ç²èÅ¥ËÀ¡×¡í¤¢¤ÎÃË¤¿¤Á¡í¤¬¤Á¤Ã¤³¤¤¥é¥Ð¡¼¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤ÇÅÐ¾ì! - ¡Ö±Ç²è´Û¤Ç¤è¤¯¸«¤«¤±¤ëÊý¡×¡ÖÀäÂÐÂ·¤¨¤ë!¡×¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÂ³¡¹
¥Õ¥¯¥ä¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È(@fancy_fukuya)¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¤Á¤³¤é¤Ð¤Õ¤ì¤ó¤º¥·¥ê¡¼¥º¤è¤ê¡¢¡ÖNO MORE±Ç²èÅ¥ËÀ¡×¤ò12·î²¼½Üº¢¤è¤êÁ´¹ñ¤Î¥¢¥ß¥å¡¼¥º¥á¥ó¥È»ÜÀß¤Ç¥×¥é¥¤¥º¤È¤·¤ÆÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¼è°·Å¹ÊÞ¤Ï¡¢¥Õ¥¯¥ä¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡£
¡Ö¤Á¤³¤é¤Ð¤Õ¤ì¤ó¤º¡×¤Ï¡¢¥é¥Ð¡¼ÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿Î©ÂÎ¤Î¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¡£º£²ó¡¢±Ç²è´Û¤ÎÍ½¹ð¾å±Ç»þ¤ËÎ®¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¡ÖNO MORE±Ç²èÅ¥ËÀ¡×¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ï¡Ö¥«¥á¥éÃË¡×¡Ö¥Ñ¥È¥é¥ó¥×ÃË¡×¤Î2¼ïÎà¡£
±Ç²è¤ò¸«¤Ë¹Ô¤¯Êý¤Ë¤Ï¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¡¢ÄÉ¤Ã¤ÆÄÉ¤ï¤ì¤ë¥«¥á¥éÃË¤È¥Ñ¥È¥é¥ó¥×ÃË¡£SNS¤Ç¤Ï¤³¤Î¥Ý¥¹¥È¤Ë¡Ö±Ç²è´Û¤Ç¤è¤¯¸«¤«¤±¤ëÊý¤Ç¤¹¤Í¡×¤¤¤¦À¼¤ä¡¢¡Ö¤ä¤À¤¡¡£¥Ð¥«²Ä°¦¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡¼¤Ã!!ÀäÂÐÂ·¤¨¤ë!¡×¡Ö¥µ¥ó¥¿¤µ¤ó¤Ø º£Ç¯¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ï¤³¤ì¤¬Íß¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¡×¤È¤µ¤Ã¤½¤¯¥²¥Ã¥È¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
📹È¯Çä¾¦ÉÊ¾ðÊó🚨±Ç²è´Û¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¡ª¡ÖNO MORE±Ç²èÅ¥ËÀ(@eigadorobo)¡×¤¬¤Á¤³¤é¤Ð¤Õ¤ì¤ó¤º¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥×¥é¥¤¥º¤ÇÅÐ¾ì¡ª12·î²¼½Üº¢¤è¤êÁ´¹ñ¤Î¥¢¥ß¥å¡¼¥º¥á¥ó¥È»ÜÀß°ìÉô¤Î¼è¤ê°·¤¤Å¹ÊÞ¤Ë¤Æ½ç¼¡ÅÐ¾ìÍ½Äê¤Ç¤¹¡ª¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é🔽https://t.co/p3VO8SdIFP pic.twitter.com/0jS7WJVIs5- ¡Ú¸ø¼°¡Û¥Õ¥¯¥ä¡Ã¥×¥é¥¤¥º (@fancy_fukuya) December 16, 2025
