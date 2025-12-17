JLPGAアワード2025

日本女子プロゴルフ協会（JLPGA）は16日、都内ホテルで2025年シーズンの年間表彰式「JLPGAアワード2025」を開催した。4冠を達成した佐久間朱莉（大東建託）もドレスアップして登壇。式典後には自身のインスタグラムで、正面からは見えないヘアメイクの秘密を明かした。

フリルドレスだけじゃないオシャレがあった。

インスタグラムのストーリー機能を使って、式典でのドレス姿のバックショットを公開した佐久間。丁寧に編み込まれたツインテールに、衣装とマッチした濃い青のリボンが印象的だ。「髪の毛も可愛くしてもらったの〜（背中ごついのはご愛嬌）」と、喜びの声を語っている。

年間最優秀選手賞、賞金ランキング、平均ストローク賞、特別賞の4冠を達成した女王。式典では濃いブルーのフリルが重なったドレスを着用し、「ウェディングドレスのところで、結婚式っぽくないのを選びました」とし、「キラキラとデニムがマッチしていて、『かわいい』と思って決めました」とアピール。ファンからも「ドレス姿が素敵すぎて5冠女王ですね」「大人っぽくなりましたね」などと好評だった。



（THE ANSWER編集部）