「それ可愛い♡」→【無印良品】なんです！ 40・50代がシャレる「コーデュロイアイテム」

いよいよ本格的な冬が到来。あたたかみのある素材を取り入れて、季節感のある着こなしを楽しみたいところです。そこで今回は「コーデュロイアイテム」にフォーカス！ シンプルデザインで40・50代女性にも着こなしやすいジャケットとパンツを【無印良品】から紹介します。

羽織るだけでかっこよく決まるコーデュロイジャケット

【無印良品】「紳士 木の実から作ったカポック混コーデュロイジャケット」\7,990（税込）

メンズアイテムらしいゆったりとしたシルエットで、こなれ見えが狙えそうなジャケット。コーデュロイ素材であたたかみがあり、公式サイトによると「軽やかでやさしい着心地が特長」なのだとか。ジーンズと合わせてカジュアルに落とし込んだり、プリーツスカートでフェミニンに仕上げたり、幅広い着こなしを楽しめます。

ストレッチ性があって動きやすいストレートパンツ

【無印良品】「婦人 ストレッチコーデュロイ イージーストレートパンツ」\3,990（税込）

スラリとしたストレートシルエットのコーデュロイパンツ。厚手のセーターなどともバランスを取りやすく、冬コーデで出番が多くなるかも。ストレッチ性があるため動きやすく楽に穿けそうです。清潔感のあるアイボリーのほか、ダークグレー・ネイビーなどのトレンドカラーもラインナップ。

