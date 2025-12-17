¡Ú¤É¤³¹Ô¤¯¡©¡Ûº£Ç¯¹Ô¤¯¤Ù¤¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥¹¥Ý¥Ã¥È9Áª¡Ã³«ºÅ´ü´Ö¡¦¸«¤É¤³¤í¤ò°ìµ¤¤Ë¾Ò²ð¡ª
°ìÇ¯¤ÇºÇ¤â³¹¤¬¤¤é¤á¤¯µ¨Àá¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡ª ¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥à¡¼¥É¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë¤³¤Î»þ´ü¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÁ´¹ñ¤Î¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£³«ºÅ´ü´Ö¤ä¸«¤É¤³¤í¤â¾Ü¤·¤¯²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ª½Ð¤«¤±Á°¤Î»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚËÌ³¤Æ»¡Û»¥ËÚ»Ô¡§¤µ¤Ã¤Ý¤í¥Û¥ï¥¤¥È¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó
ËÌ³¤Æ»¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢»¥ËÚ¤Î¡Ö¤µ¤Ã¤Ý¤í¥Û¥ï¥¤¥È¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¡×¡£1981Ç¯¤ËÆüËÜ¤Ç½é¤á¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Îò»Ë¤¢¤ë¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡¢2025Ç¯¤â¸÷¤Îº×Åµ¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤µ¤Ã¤Ý¤í¥Û¥ï¥¤¥È¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¹ç·×5¤Ä¤Î²ñ¾ì¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢ºÇ¤âÍÌ¾¤Ê¤Î¤ÏÂçÄÌ²ñ¾ì¤Ç¤¹¡£ÂçÄÌ¸ø±à¤Î1ÃúÌÜ¡Á5ÃúÌÜ¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì°ã¤¦5¤Ä¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ç¸¸ÁÛÅª¤ÊÀ¤³¦¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¸÷¤Î¥È¥ó¥Í¥ë¤ä¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¡¢¿Í¤ÎÆ°¤¤ËÈ¿±þ¤·¤Æ¸÷¤ë±é½Ð¤Ê¤É¡¢Ì¥ÎÏÅª¤Ê¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¡£»¥ËÚ¤òË¬¤ì¤¿ºÝ¤ÏÃæ¿´Éô¤Î£µ¤Ä¤Î¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¸«¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ú³«ºÅ´ü´Ö¡Û
•ÂçÄÌ²ñ¾ì¡§2025Ç¯11·î21Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á 12·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë
•±ØÁ°ÄÌ¡¦Æî°ì¾òÄÌ¡¦¥¢¥«¥×¥é¡¦±ØÁ°¹¾ì¡§11·î21Æü¡Á2026Ç¯3·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Ê²ñ¾ì¤Ë¤è¤ê½ªÎ»Æü¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ë
¡ÚÅÀÅô»þ´Ö¡Û
•16:30¡Á22:00
¢¨12/23¡Á25¤Ï24:00¤Þ¤ÇÅÀÅô¡Ê²ñ¾ì¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¢¤ê¡Ë
¡ÚÅìËÌ¡ÛµÜ¾ë¸©ÀçÂæ»Ô¡§SENDAI ¸÷¤Î¥Ú¡¼¥¸¥§¥ó¥È
ÅìËÌ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÅß¤ÎÉ÷Êª»í¡ÖSENDAI ¸÷¤Î¥Ú¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡×¤Ï¡¢¤±¤ä¤ÊÂÌÚ¤¬²«¶â¿§¤Î¸÷¤ÇÊñ¤Þ¤ì¤ë¸¸ÁÛÅª¤Ê¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¡£2025Ç¯¤Ï40²óÌÜ¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ëµÇ°¤ÎÇ¯¤Ç¤¹¡£
²ñ¾ì¤Ï¤±¤ä¤ÊÂÌÚ¤¬Â³¤¯ÄêÁµ»ûÄÌ¤Ç¡¢Ìó48Ëüµå¤ÎLED¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¸÷¤Î¥È¥ó¥Í¥ë¤Î¤è¤¦¤Ê·Ê¿§¤Ï¡¢ÀçÂæ¤ÎÅß¤ÎÉ÷Êª»í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
SENDAI ¸÷¤Î¥Ú¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤Î³«ºÅ´ü´Ö¤Ï¡¢2025Ç¯12·î28Æü¤Þ¤Ç¡£¥¹¥¿¡¼¥é¥¤¥È¡ù¥¦¥¤¥ó¥¯¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡¢°ìÅÙ¤¹¤Ù¤Æ¤Î¸÷¤¬¾Ã¤¨¤Æ¤«¤éÌó1Ê¬¸å¡¢¥Ñ¥Ã¤È°ìÀÆ¤ËÅÀÅô¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¶âÍË¡¢ÅÚÍË¡¢ÆüÍË¡¢¤½¤·¤Æ24Æü¤È25Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢12·î25Æü¤Þ¤Ç¤Ï¡¢ÄêÁµ»ûÄÌ¤ê¶á¤¯¤Î¶ÓÄ®¸ø±à¤Ç¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥·¥ó¥Ü¥ë¤Ç¤¢¤ëµðÂç¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥ê¡¼¤¬Ìë¶õ¤ò¾È¤é¤·¡¢ËÜ¾ì¥É¥¤¥Ä¤ÎÊ·°Ïµ¤¤òÌ£¤ï¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢²¹¤«¤¤¥°¥ë¥á¤ä»¨²ß¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú³«ºÅ´ü´Ö¡Û
¡¦2025Ç¯12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á 12·î28Æü¡ÊÆü¡Ë
¡ÚÅÀÅô»þ´Ö¡Û
¡¦·î¡ÁÌÚ¡§19:00¡Á22:00
¡¦¶â¡¦ÅÚ¡§18:00¡Á22:00
¡¦ÆüÍË¡§18:00¡Á21:00
¢¨12·î24¡¦25Æü¤Ï18:00¡Á22:00¡Ê¥¹¥¿¡¼¥é¥¤¥È¡ù¥¦¥¤¥ó¥¯¤ä°ìÀÆÅÀÅô¥¤¥Ù¥ó¥È¤¢¤ê¡Ë
¡Ú´ØÅì¹Ã¿®¡ÛÅìµþÅÔÏ»ËÜÌÚ¡§¤±¤ä¤ºä¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó
Åìµþ¡¦Ï»ËÜÌÚ¤ÎÅß¤ÎÉ÷Êª»í¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤Î¹â¤¤¡Ö¤±¤ä¤ºä¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¡×¡£ÀÄ¤ÈÇò¤ÎÊÂÌÚÆ»¤Ï¡¢ÅÔ²ñ¤ÎÌë¤òÈþ¤·¤¯¾È¤é¤·¡¢ÇØ·Ê¤ËÅìµþ¥¿¥ï¡¼¤òË¾¤à¥Ó¥å¡¼¥Ý¥¤¥ó¥È¤â¿Íµ¤¤Ç¤¹¡£º£Ç¯¤ÏÌó93ËüÅô¤â¤ÎLED¤¬¡¢ÊÂÌÚ¤òºÌ¤ê¡¢Êâ¤¯¤À¤±¤ÇÅÔ²ñ¤ÎÌë¤ËÍÏ¤±¹þ¤à¤è¤¦¤Ê¸¸ÁÛÅª¤Ê¸÷·Ê¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú³«ºÅ´ü´Ö¡Û
¡¦2025Ç¯11·î4Æü¡Ê²Ð¡Ë¡Á 12·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë
¡ÚÅÀÅô»þ´Ö¡Û
¡¦17:00¡Á23:00
ÅÌÊâ·÷Æâ¤ÎÅìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó¤Ç¤â¡ÖMIDTOWN CHRISTMAS 2025¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¥´¡¼¥ë¥É¥Ä¥ê¡¼¤ä±é½Ð¤¬¿Íµ¤¤Ç¤¹¡£¤³¤Á¤é¤âÅÔ¿´¤Î¤É¿¿¤óÃæ¤Ë¹¤¬¤ë°µÅÝÅª¤Ê¸÷¤Î¶õ´Ö¤Ç¡¢ËèÇ¯Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬Ë¬¤ì¤ë¿Íµ¤¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
¡Ú³«ºÅ´ü´Ö¡Û
¡¦2025Ç¯11·î13Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡Á 12·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë
¡ÚÅÀÅô»þ´Ö¡Û
¡¦17:00¡Á23:00
¡Ú´ØÅì¹Ã¿®¡ÛÄ¹Ìî¸©·Ú°æÂôÄ®¡§·Ú°æÂô¹â¸¶¶µ²ñ
·Ú°æÂô¹â¸¶¶µ²ñ¤Ç¤Ï¡ÖÀ±¹ß¤ë¿¹¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢ÀÅ¤«¤Ê¿¹¤ÎÃæ¤ËÅô¤ë¸÷¤¬¿´¤òÌþ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£ÅÔ²ñ¤Î¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤Ï°ã¤¦¡¢¼«Á³¤ÎÀÅ¤±¤µ¤È²¹¤â¤ê¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¿¼¸ÆµÛ¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢ÆÃÊÌ¤ÊÅß¤ÎÌë¤ò²á¤´¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú³«ºÅ´ü´Ö¡Û
¡¦2025Ç¯11·î30Æü¡ÊÆü¡Ë¡Á 12·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë
¡ÚÅÀÅô»þ´Ö¡Û
¡¦19:30¡Á21:30
¤Þ¤¿¡¢¶áÎÙ¤Î·Ú°æÂôÀ±Ìî¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ï¹â¤µ10m¤ÎËÜÊª¤Î¤â¤ß¤ÎÌÚ¥Ä¥ê¡¼¤â¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¡¢¹ç¤ï¤»¤Æ³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú³«ºÅ´ü´Ö¡Û
¡¦2025Ç¯11·î22Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Á12·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë
¡ÚÅÀÅô»þ´Ö¡Û
¡¦16:00¡Á22:00¡Ê¥Ï¥ë¥Ë¥ì¥Æ¥é¥¹¡¦¤â¤ß¤ÎÌÚ¹¾ì¤Ê¤É¥¨¥ê¥¢Á´ÂÎ¶¦ÄÌ¡Ë
¢¨¤Þ¤¿¡¢´ü´ÖÃæ¤Î°ìÉôÆü¤äÅÚÆü¤Ë¤Ï¡Ö¤ä¤É¤ê¤®¥é¥ó¥¿¥ó¡×¤ÎÂß½Ð¤¬¤¢¤ê¡¢
16:00¡Á19:00¤Î»þ´ÖÂÓ¤Ç¥é¥ó¥¿¥óÊÒ¼ê¤Ë»¶ºö¤Ç¤¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚËÌÎ¦¡ÛÉÙ»³¸©ÉÙ»³»Ô¡§ÉÙ´ä±¿²Ï´Ä¿å¸ø±à
ÉÙ»³¤òÂåÉ½¤¹¤ë¿åÊÕ¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¡ÖÉÙ´ä±¿²Ï´Ä¿å¸ø±à ¥¹¥¤¡¼¥È¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Ï¡¢¿åÌÌ¤Ë±Ç¤ë¸÷¤¬¸¸ÁÛÅª¤Ê·Ê´Ñ¤òºî¤ê½Ð¤¹¿Íµ¤¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
Å·Ìç¶¶¤ä¿åÈ×¤Î¸÷¤Î±é½Ð¤Ï¡¢¼Ì¿¿±Ç¤¨¥¹¥Ý¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¤â¿Íµ¤¤Ç¤¹¡£ÀÅ¤«¤Ê»¶Êâ¤Ë¤âºÇÅ¬¤Ê¥í¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£ÉÙ»³±Ø¤«¤é¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤âÎÉ¤¯¡¢»¶Êâ¤¬¤Æ¤é¤ËË¬¤ì¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
¡Ú³«ºÅ´ü´Ö¡Û
¡¦2025Ç¯10·î10Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á 2026Ç¯3·î1Æü¡ÊÆü¡Ë
¡ÚÅÀÅô»þ´Ö¡Û
¡¦17:00¡Á22:00
¡Ú¶áµ¦¡ÛÂçºåÉÜÂçºå»Ô¡§ ¸æÆ²¶Ú¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó
Âçºå¡¦¸æÆ²¶Ú¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¼ùÌÚ¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÄ¹¤µ¤ÇÀ¤³¦µÏ¿¤Ë¤âÇ§Äê¤µ¤ì¤ëÂçµ¬ÌÏ¤Ê¸÷¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£2025Ç¯¤ÏËüÇî¤òµÇ°¤·¤Æ4·î¤«¤éÅÀÅô¤·¡¢Åß¤Þ¤Ç¥í¥ó¥°¥é¥ó¤Ç³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
Âçºå¡¦¸æÆ²¶Ú¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¥¢¥¯¥»¥¹¤âÈ´·²¤Ç¡¢ÃÏ²¼Å´¸æÆ²¶ÚÀþ¤Î±Ø¤«¤éÃÏ¾å¤Ø½Ð¤ë¤È¤¹¤°¤Ë¡¢Âçºå¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Îßê¤Ó¤ä¤«¤ÊÌë¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú³«ºÅ´ü´Ö¡Û
¡¦2025Ç¯4·î9Æü¡Ê¿å¡Ë¡Á 12·î31Æü¡Ê¿å¡Ë¡ÊËèÆü¡Ë
¡ÚÅÀÅô»þ´Ö¡Û
¡¦ÆüË×¡Á25:00¤Þ¤Ç
¡Ú¶å½£¡Û·§ËÜ¸©·§ËÜ»Ô¡§¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È·§ËÜ | CHRISTMAS MARKET KUMAMOTO
·§ËÜ»Ô¤Î¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È·§ËÜ | CHRISTMAS MARKET KUMAMOTO¡×¤Ç¤Ï¡¢JR·§ËÜ±ØÁ°¤ò´Þ¤à3²ñ¾ì¤Ç¡¢ÃÝ¤ò»È¤Ã¤¿¤¢¤«¤ê¡ÊÃÝ¤¢¤«¤ê¡Ë¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ê¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÃÝ¤¢¤«¤ê¤Ï¡¢·§ËÜ¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È°Ê³°¤Ç¤â¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤ÎÍÍ¡¹¤ÊºÅ¤·¤ä¡¢¤Þ¤¿³¤³°¤Ç¤â¡¢Åô¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤â¤É¤³¤«¤Ç¸«¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤è¡£
¡Ú³«ºÅ´ü´Ö¡Û¡ÊJR·§ËÜ²ñ¾ì¡Ë
¡¦2025Ç¯11·î21Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á 12·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë
¢¨12·î24¡¦25Æü¤Ï11»þ¡Á21»þ±Ä¶È
¡ÚÅÀÅô»þ´Ö¡Û
¡¦Ê¿Æü 16:00¡Á21:00¡¿ÅÚÆü 11:00¡Á21:00