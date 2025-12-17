¥¢¥ó¥¸¥§¥êー¥Ê¡¦¥¸¥ç¥êー¡¡ÆýË¼ÀÚ½ü¤Î½ýÀ×¤ò¸ø³«¡¡Æý¤¬¤óÅù¤Î¥ê¥¹¥¯¤Î¤¿¤áÍ½ËÉÅª¼ê½Ñ
¡¡½÷Í¥¥¢¥ó¥¸¥§¥êー¥Ê¡¦¥¸¥ç¥êー¡Ê50¡Ë¤¬¡¢Æý¤¬¤óÍ½ËÉ¤Î¤¿¤á¤Ë¼õ¤±¤¿Î¾Â¦ÆýË¼ÀÚ½ü¼ê½Ñ¤Î½ýÀ×¤ò¿·¤·¤¤¼Ì¿¿»£±Æ¤Ç¸ø³«¤·¤¿¡£2013Ç¯¤ËÆý¤¬¤ó¤äÍñÁã¤¬¤ó¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò¹â¤á¤ë°äÅÁ»Ò¡ÖBRCA1¡×¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¡¢Í½ËÉÅª¼ê½Ñ¤òÁªÂò¤·¤¿¥¢¥ó¥¸¥§¥êー¥Ê¡£¤½¤Î¸å¤âÂ¾¤Î½÷À¤¬¼ê½Ñº¯¤ò¶¦Í¤¹¤ë»Ñ¤Ë¿´¤òÆ°¤«¤µ¤ì¡¢¼«¤é¤â·¼È¯¤Î¤¿¤á¤Ë¸ø³«¤ò·è°Õ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸ø³«¤·¤¿Î¾Â¦ÆýË¼ÀÚ½ü¼ê½Ñ¤Î½ýÀ×
¡¡Ê©ÈÇ¥¿¥¤¥à»ï¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ç¥¢¥ó¥¸¥§¥êー¥Ê¤Ï¡Ö»ä¤Ï°¦¤¹¤ëÂ¿¤¯¤Î½÷À¤È¤³¤Î½ý¤òÊ¬¤«¤Á¤¢¤¤¤¿¤¤¡£Â¾¤Î½÷À¤¬½ý¤ò¸«¤»¤ë¤¿¤Ó¤Ë¿´¤òÆ°¤«¤µ¤ì¤ë¤ï¡£ÆýË¼¤Î·ò¹¯¤äÍ½ËÉ¡¢Æý¤¬¤ó¤Ë´Ø¤¹¤ëÃÎ¼±¤ò¹¤á¤ë³èÆ°¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡2015Ç¯¤Ë¤ÏÍñ´É¤ÈÍñÁã¤âÅ¦½Ð¤·¡¢ÍñÁã¤¬¤ó¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò¤µ¤é¤Ë¸º¤é¤·¤¿¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ìó1000¿Í¤Ë2¿Í¤¬BRCA1°äÅÁ»Ò¤ò¤â¤Ä¤È¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¸¡ºº¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤Î½÷À¤ËÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¤«¤È¼ÁÌä¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¥ê¥¹¥¯Í×°ø¤ä²ÈÂ²Îò¤¬¤¢¤ë½÷À¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¼êº¢¤Ç¥¢¥¯¥»¥¹²ÄÇ½¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö°åÎÅ¤ÎÁªÂò¤Ï¸Ä¿ÍÅª¤Ê¤â¤Î¤Ç¡¢½÷À¤¬¾ðÊó¤È»Ù±ç¤òÆÀ¤Æ¼«¤é·èÃÇ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤Ù¤¤è¡£·ÐºÑ¾õ¶·¤äµï½»ÃÏ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸¡ºº¤ä¼£ÎÅ¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤¬À©¸Â¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ï¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡¥¢¥ó¥¸¥§¥êー¥Ê¤Ï¼¡²óºî¡ØCoutures¡Ù¡Ê¥¢¥ê¥¹¡¦¥¦¥£¥Î¥¯ー¥ë´ÆÆÄ¡Ë¤ÇÆý¤¬¤ó¤ò´µ¤¦±Ç²è´ÆÆÄ¤ò±é¤¸¤ëÍ½Äê¡£Êì¥Þ¥ë¥·¥§¥êー¥Ì¡¦¥Ù¥ë¥È¥é¥ó¤ò2007Ç¯¤Ë¤¬¤ó¤ÇË´¤¯¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ÎÌò¤Ï¼«¿È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡ÖÈó¾ï¤Ë¸Ä¿ÍÅª¤ÊÊª¸ì¡×¤À¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊBANG Media International¡¿¤è¤í¤º～¥Ë¥åー¥¹¡Ë