

『第76回NHK紅白歌合戦』ゲスト審査員

大みそかに放送される『第76回NHK紅白歌合戦』（午後７時20分〜）のゲスト審査員が決定した。

NHKは12月17日、大みそかに放送される「第76回NHK紅白歌合戦」のゲスト審査員7人が決定したと発表した。2024年のパリパラリンピックで金メダルを獲得したプロ車いすテニス選手の小田凱人氏や、声優として初めて文化功労者に選ばれた野沢雅子氏など、各界の功労者や話題の人物が名を連ねている。

ゲスト審査員として選ばれたのは以下の7名（五十音順）。・小田凱人（おだ ときと）（プロ車いすテニス選手）

2006年生まれ、愛知県出身。2024年のパリパラリンピックでは男子シングルスで金メダルを獲得した。また、2025年9月には、史上最年少の19歳3か月で、パラリンピックと四大大会すべてを制覇する“生涯ゴールデンスラム”を達成した。・高石あかり（たかいし あかり）（俳優）

2000年生まれ、宮崎県出身。2021年に映画『ベイビーわるきゅーれ』で映画初主演を果たし、現在放送中のNHKの連続テレビ小説『ばけばけ』ではヒロイン・松野トキを演じている。・仲野太賀（なかの たいが）（俳優）

1993年生まれ、東京都出身。映画『十一人の賊軍』で2024年度ヨコハマ映画祭主演男優賞を受賞。2026年放送予定のNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』では、主人公・豊臣秀長を演じることが決まっている。・野沢雅子（のざわ まさこ）（声優）

1936年生まれ。国産アニメの最初期から声優として活躍し、放送100年の歴史を支えてきた。今年40周年を迎えた『ドラゴンボール』シリーズでは、孫悟空・孫悟飯・孫悟天を演じる。2025年には、声優として初の文化功労者に選出された。・松嶋菜々子（まつしま ななこ）（俳優）

1973年生まれ。1996年にNHKの連続テレビ小説『ひまわり』でドラマ初主演。2025年の連続テレビ小説『あんぱん』では、嵩の母・登美子役が話題となったほか、NHK BSで放送中の『アナザーストーリーズ 運命の分岐点』でナビゲーターを担当している。・三浦知良（みうら かずよし）（プロサッカー選手）

1967年生まれ。15歳で単身ブラジルに渡り、プロ選手として活躍。愛称“キング・カズ”として知られ、58歳の現在まで世界各国でプレーを続けており、2025年にプロ40周年を迎えた。・三宅香帆（みやけ かほ）（文芸評論家）

1994年生まれ。2024年に出版した『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』が「第2回書店員が選ぶノンフィクション大賞 2024」を受賞し、さらに2025年には同作で「新書大賞2025」も受賞した。