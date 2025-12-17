アイドルグループHKT48のスタッフらが襲われた事件で、容疑者の車から包丁1本が新たに見つかったことが分かりました。容疑者は事件直前に「待ち伏せを繰り返すなら出禁にしますよ」と警告されて、スタッフを襲ったとみられています。

14日、福岡市中央区の「みずほPayPayドーム福岡」の周辺で、HKT48のスタッフら男女2人が刺され、重軽傷を負いました。

■奥村誠悟記者

「山口容疑者を乗せた車が出てきました。これから、身柄が検察庁に送られます。」



16日、男性への殺人未遂などの疑いで、福岡県糸島市の無職・山口直也容疑者（30）が送検されました。



山口容疑者は、福岡県春日市のコンビニエンスストアで身柄を確保された際、別のアイドルグループの名前がプリントされたバッグに包丁2本と殺虫剤などのスプレー3本を所持していました。



さらに、16日に押収された容疑者の車から刃渡り13センチの包丁1本などが新たに見つかったことが分かりました。



また、事件直前に「待ち伏せを繰り返すなら出禁にしますよ」と警告されて、男性スタッフを襲ったとみられています。

「HKT48のメンバーを狙っていた」という趣旨の供述をしている山口容疑者とは、どんな人物なのでしょうか。山口容疑者をよく知るという女性は。



■知人女性

「最初に会ったとき髪も黒くて、おとなしそうな人だと思いました。話し方とかおどおどしていて、言葉がつまるというか。」

5年前、女性は山口容疑者とHKT48のファン同士として知り合い、LINEで情報をやりとりしていました。



■山口容疑者

『めーっちゃうれしいことあった！』

■知人女性

『なに？』

■山口容疑者

『メンバーとエレベーター一緒になった！』

『遭遇したつぶやきしてもいいって言うたら、ごめんね～。ダメなの～。って言われた』

■知人女性

『話しかけたんやw』



山口容疑者は、HKT48のことになると人が変わったようになり、執拗に“追っかけ”をしていたといいます。



女性は注意したこともありました。



■知人女性

「きょう誰々と会ったよと。プライベートだし話しかけないであげてよと言ったら、俺はぐいぐい話しかけるよと言っていました。」

事件前日には、山口容疑者からこのようなメッセージが。



■山口容疑者

『駐車場からE ZOに行く途中にメンバーが写真撮りよったけん、終わったタイミングで声かけて話しかけたんよ』



HKT48のメンバーが写真を撮っていたときに話しかけたとみられる山口容疑者。



このやりとりの翌日、HKT48のメンバーがSNS用の写真を頻繁に撮影する、ドーム1階のエレベーターホール付近で事件が起きました。

16日にFBSの取材に応じた山口容疑者の父親は。



■山口容疑者の父親

「やっぱ悔しいよ。自分の息子がこんなことして。なんでだろうかと思うよ。自分の息子がそういうことをしてしまい、本当に申し訳ないと思っている。」



警察は17日、山口容疑者の自宅を家宅捜索し、さらに調べを進めています。