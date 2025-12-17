◆第７７回朝日杯フューチュリティステークス・Ｇ１（１２月２１日、阪神競馬場・芝１６００メートル）追い切り＝１２月１７日、栗東トレセン

前肢を大きく踏み出しても、走りの軸が全くぶれない。首を大きく、リズムよく動かしながら、アドマイヤクワッズ（牡２歳、栗東・友道康夫厩舎、父リアルスティール）が栗東・坂路を気持ちよさそうに駆け上がった。大きなフットワークで描く軌跡はほぼ真っすぐ。連勝中の勢いを乗せるような活気があふれていた。

時計は５４秒８―１２秒９。正直、地味だ。しかし、友道調教師は満足そうな表情で説明する。「坂路でいい動きをするタイプではないけど、バランスよく走っていたと思います」。厩舎的に追い切りで使うことが少ないが、坂路のラスト１ハロンで今までのベストは１２秒４だった。

一方、少し時計が出やすいとはいえ、ＣＷコースでは負荷をかけた１週前追い切りでも、６ハロン８２秒９―１１秒２と力強く伸びた。「跳びが大きくて、ピッチ走法じゃないので、坂路では時計が出にくいんです。馬場（コース）の方がしっかり地面をとらえます」と大江助手は説明。大きなフットワークは広い阪神外回りでこそ、より威力を増すはずだ。

中間は短期放牧に出し、鹿毛の馬体はグンと筋肉量を増した。「スピードだけじゃなくて、パワーもある。この中間は迫力が出てきた感じがします」と自身の最多記録（８４年グレード制導入後）更新となる４勝目を狙う友道師は成長を感じ取る。走り、馬体、そして状態面。すべてのベクトルがしっかりと、無傷の２歳王者の座へ向いている。（山本 武志）