TWICE¡¦MOMO¤Î»Ð¡¦hana¡¢UNIS¤ÎÆüËÜ¶Ê¿¶¤êÉÕ¤±Ã´Åö¡¡¡È¤¢¤¶¤È¤«¤ï¤¤¤¤¡ÉÀ¤³¦´ÑÉ½¸½
¡¡¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ØUNIVERSE TICKET¡Ù¤«¤éÃÂÀ¸¤·¤¿¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦UNIS¡Ê¥æ¥Ë¥¹¡Ë¤¬17Æü¡¢ÆüËÜ2nd¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë ¡Ö¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ó¤«¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ç¤Í¡× ¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤¢¤¶¤È¤«¤ï¤¤¤¤À¤³¦´Ñ¤òÂÎ¸½¤¹¤ëUNIS
¡¡UNIS¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤Î»°ÂçÃÏ¾åÇÈÊüÁ÷¶É¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ëSBS¤¬½é¤á¤Æ¼ê³Ý¤±¤¿¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ØUNIVERSE TICKET¡Ù¤«¤éÃÂÀ¸¤·¤¿¡¢²Î¡¦¥À¥ó¥¹¡¦¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡¦¥¹¥¿¡¼À¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¼¡À¤ÂåK-POP¥°¥ë¡¼¥×¡£2024Ç¯3·î¤Ë¸ø¼°¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡¢ÆüËÜ½Ð¿È¤Î¥Ê¥Ê¤È¥³¥È¥³¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó½Ð¿È¤Î¥¼¥ê¡¼ ¥À¥ó¥«¡¢¥¨¥ê¥·¥¢¡¢´Ú¹ñ½Ð¿È¤Î¥¸¥ó¡¦¥Ò¥ç¥ó¥¸¥å¡¢¥Ñ¥ó¡¦¥æ¥Ê¡¢¥ª¡¦¥æ¥Ê¡¢¥¤¥à¡¦¥½¥¦¥©¥ó¤Î8Ì¾¤Ç¹½À®¡£¹ñºÝ¿§Ë¤«¤ÇÂ¿ÍÍÀ¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¹½À®¤âUNIS¤ÎÂç¤¤ÊÌ¥ÎÏ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ2nd¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ó¤«¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ç¤Í¡×¤Ï¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ç¿´¤Ë¶Á¤¯Îø°¦¥½¥ó¥°¤Ç»Ù»ý¤ò½¸¤á¤ë¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¡¦¥³¥ì¥µ¥ï¤Ë¤è¤ë½ñ¤²¼¤í¤·³Ú¶Ê¡£¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ï¡¢¥È¥Ã¥×¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÄ¶¤¨¤Æ³èÌö¤¹¤ë TeddyLoid ¤È Carlos K. ¤¬Ã´Åö¤·¤¿¡£Îø¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤Î¤È¤¤á¤¤ÈÀÚ¤Ê¤µ¤òÉÁ¤¤¤¿¥é¥Ö¥½¥ó¥°¤Ç¡¢¡È¹¥¤¡É¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤ËÀø¤àÆÈÀêÍß¤äÉÔ°Â¤ò¡¢Åù¿ÈÂç¤Î¸ÀÍÕ¤ÇÉ½¸½¡£UNIS¤é¤·¤¤¤«¤ï¤¤¤µ¤È¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤µ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¡¢¥¥å¥ó¤È¤¹¤ë¥Ý¥Ã¥×¥Á¥å¡¼¥ó¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Î¿¶¤êÉÕ¤±¤Ï¡¢TWICE¡¦MOMO¤Î»Ð¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¡¢¥À¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë hana ¤¬Ã´Åö¡£¿¶¤êÉÕ¤±¤Ë¤Ï¡¢Âç¤¤ÊÅê¤²¥¥¹¤ä¾®¤µ¤ÊÅê¤²¥¥¹¤Î¡È¤ó¤Þ¤Ã¡É¤ò¿ï½ê¤Ë»¶¤ê¤Ð¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢Îø¤¹¤ë½÷¤Î»Ò¤Î¤¢¤¶¤È¤¯¤Æ¤«¤ï¤¤¤¤À¤³¦´Ñ¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë
¡¡¤Ê¤ª¡¢Æ±³Ú¶Ê¤Î±Ñ¸ì¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¡Ömwah¡Ä¡×¤Ï2026Ç¯1·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢UNIS¤Ï12·î30Æü¤ËÅÔÆâË¿½ê¤Ë¤Æ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î³«ºÅ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
