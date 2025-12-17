『片田舎のおっさん、剣聖になる』第2期、来年7月放送 スタッフコメント到着
テレビアニメ『片田舎のおっさん、剣聖になる』の第2期『片田舎のおっさん、剣聖になるII』が2026年7月にテレビ朝日系全国24局ネット・BS朝日ほかにて放送されることが発表された。あわせて、新たに第2期のロゴが公開された。
【画像】立ちはだかる壁？期待高まる！第2期制作決定映像場面カット
作は、著者・佐賀崎しげる氏、イラストレーター・鍋島テツヒロ氏による小説が原作。乍藤和樹氏によるコミカライズや、スピンオフ2タイトルと合わせてシリーズ累計900万部を突破した王道の剣客無双ファンタジー。
最強で不器用なおっさんと彼を慕い支える弟子たちが織り成す「おっさん成長物語」の第2期始動にあたり、テレビアニメを手掛けるメインスタッフ陣からは熱量の高い意気込みコメントが到着。第2期のアフレコも始まり、より一層スタッフ・キャストの結束力が高まっていることがうかがえるコメントとなっている。
■メインスタッフコメント
▼鹿住朗生（監督）
テレビアニメ第2期がいよいよ放送されます。スタッフ一同より一体感も増して、頑張っております。新たなキャラクターが登場し、さらにベリル殿が活躍します！今回も原作者佐賀崎しげる先生からもたくさんのアイデアやアドバイスを頂きおもしろさがパワーアップしております。ぜひご覧くださいませ。引き続きテレビアニメ「片田舎のおっさん、剣聖になるII」の応援をよろしくお願いします！
▼岡田邦彦（シリーズ構成）
しばしの時を経て、ふたたび皆様のもとにベリルが帰ってきます。相変わらずのおっさんっぷりをぜひ堪能してください。そして今回もまたベリルはおっさんらしく頑張りますので、温かい声援を送っていただければ幸いです！
▼早坂皐月（キャラクターデザイン・総作画監督）
テレビアニメ第2期の制作にあたり、キャラクターデザインとして再び作品に関わらせていただけることをうれしく思います。ベリルが多くのキャラクターと関わり変化して見えてくる新たな一面や、この作品において大事な剣術をアニメーションとして描き作品の魅力をより引き出せるよう努めてまいります。
▼ひらさわひさよし（音響監督）
皆様のおかげをもちまして決定した第2期。僕自身も引き続き参加させていただきます。本当にありがとうございます。微力ながら少しでも作品の一助になれるようにがんばります！アフレコ作業も順調に進んでいます。今からダビング、そして放送が楽しみです。皆さまご注目いただければ幸いです！
▼高梨康治（音楽）
今回は第1期の放送後ということもあり、ストーリーやキャラクターを原作を読んでいたときよりも深く理解すること、その部分を踏まえたうえでの楽曲制作ができたので、個人的により作品に対して個人的に深掘りができたのではないかと自負してます。素敵な楽曲を盛りだくさんに作ったので、みなさま楽しく聴いていただいて、第2期も楽しんでいただけたらうれしいなと思ってます！
▼YAMATOWORKS（3Dアニメ―ション制作）
第1期に引き続き、第2期の制作に参加させていただきます、YAMATOWORKSです。今回は過去に登場したキャラクターを含め、さまざまなキャラクターが登場し、活躍します！ベリルはもちろん、それぞれのキャラクターにスポットがあたる、テレビアニメ「片田舎のおっさん、剣聖になるII」にぜひご期待ください！
【画像】立ちはだかる壁？期待高まる！第2期制作決定映像場面カット
作は、著者・佐賀崎しげる氏、イラストレーター・鍋島テツヒロ氏による小説が原作。乍藤和樹氏によるコミカライズや、スピンオフ2タイトルと合わせてシリーズ累計900万部を突破した王道の剣客無双ファンタジー。
■メインスタッフコメント
▼鹿住朗生（監督）
テレビアニメ第2期がいよいよ放送されます。スタッフ一同より一体感も増して、頑張っております。新たなキャラクターが登場し、さらにベリル殿が活躍します！今回も原作者佐賀崎しげる先生からもたくさんのアイデアやアドバイスを頂きおもしろさがパワーアップしております。ぜひご覧くださいませ。引き続きテレビアニメ「片田舎のおっさん、剣聖になるII」の応援をよろしくお願いします！
▼岡田邦彦（シリーズ構成）
しばしの時を経て、ふたたび皆様のもとにベリルが帰ってきます。相変わらずのおっさんっぷりをぜひ堪能してください。そして今回もまたベリルはおっさんらしく頑張りますので、温かい声援を送っていただければ幸いです！
▼早坂皐月（キャラクターデザイン・総作画監督）
テレビアニメ第2期の制作にあたり、キャラクターデザインとして再び作品に関わらせていただけることをうれしく思います。ベリルが多くのキャラクターと関わり変化して見えてくる新たな一面や、この作品において大事な剣術をアニメーションとして描き作品の魅力をより引き出せるよう努めてまいります。
▼ひらさわひさよし（音響監督）
皆様のおかげをもちまして決定した第2期。僕自身も引き続き参加させていただきます。本当にありがとうございます。微力ながら少しでも作品の一助になれるようにがんばります！アフレコ作業も順調に進んでいます。今からダビング、そして放送が楽しみです。皆さまご注目いただければ幸いです！
▼高梨康治（音楽）
今回は第1期の放送後ということもあり、ストーリーやキャラクターを原作を読んでいたときよりも深く理解すること、その部分を踏まえたうえでの楽曲制作ができたので、個人的により作品に対して個人的に深掘りができたのではないかと自負してます。素敵な楽曲を盛りだくさんに作ったので、みなさま楽しく聴いていただいて、第2期も楽しんでいただけたらうれしいなと思ってます！
▼YAMATOWORKS（3Dアニメ―ション制作）
第1期に引き続き、第2期の制作に参加させていただきます、YAMATOWORKSです。今回は過去に登場したキャラクターを含め、さまざまなキャラクターが登場し、活躍します！ベリルはもちろん、それぞれのキャラクターにスポットがあたる、テレビアニメ「片田舎のおっさん、剣聖になるII」にぜひご期待ください！