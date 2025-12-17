双子の出産と育児を公表している歌手・タレントの中川翔子さんが、自身のインスタグラムに新たな絵日記を投稿しました。

絵日記には「個性ばっちり双子」とタイトルを書き込み、左にキウイフルーツのマークをつけた弟・右にスイカのマークをつけた兄の様子を描いています。





泣き方については、弟くんが「おもいっきり息を吸い込んでギャーッと」「息を吐ききってまたギャーの深呼吸スタイル」お兄ちゃんが「やさしーくせつなーく泣きはじめ」「だんだん顔が真っ赤になり」「下くちびるをわなわなふるわせて泣きます」と、両極端なほどに違いがあると描写。







ミルクを飲むときは、弟くんが「サッ！！とジョジョのポーズ」「この指使いなんなんだ…」お兄ちゃんが「ニコーって笑って（ミルクを飲むのを）ストップしちゃうよ」と、こちらでもかなりの違いが見えています。







翔子さんは、弟くんを「バチ切れします」お兄ちゃんを「めちゃくちゃ人が良い感じ」と描写して、「もう性格ってでてるのかな？」と自問。テキストでは「お兄ちゃんがニコーって」「無償の愛とは大人からじゃなく子供がくれるものなんだなぁと感じます」と、実感を込めて伝えています。

【担当：芸能情報ステーション】