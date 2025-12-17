【森友文書改ざん問題】佐川宣寿氏らのメールなど“優先的に開示”申し入れるも「たったこれだけ…」　自殺した職員の遺族に５回目の「文書開示」

森友文書改ざん問題。財務省は自殺した職員の遺族に５回目の「文書開示」です。



（赤木雅子さん）「本当に知りたいところが、本当に厚いベールで隠されているように改めて感じます」



財務省から開示された膨大な資料を前に、赤木雅子さんはこう漏らしました。



近畿財務局の元職員・赤木俊夫（当時５４）さんは、森友学園への国有地売却に関する決裁文書の改ざんを命じられたことを苦に自殺しました。





俊夫さんの妻・雅子さんに対し財務省側は、検察に任意で提出したとされる文書のうち５万４０００ページ分をこれまでに開示しています。５回目の開示となる１２月１７日、俊夫さんが改ざんを指示された後の約３か月間に送受信したメール３万５０００ページほどが新たに開示されました。これまでに雅子さん側は当時、理財局長だった佐川宣寿氏らのメールなどを優先的に開示するよう申し入れていましたが…（赤木雅子さん）「たったこれだけ…」佐川氏が“発信元”のメールはなく、「ｃｃ」など情報共有者として含まれるものだけでした。代理人弁護士などによりますと、財務省からは佐川氏が発信元となるメールは保存期限が切れていて「存在しない」という説明があったということです。（赤木雅子さん）「一番知りたい改ざんを指示した人、発案した人、なぜ発案したのかというところには、だんだん答えが遠のいていくような感じがします。ひとりの人間が人生を捨てたことを、あまり理解してくれていないんじゃないか」次の開示は、来年１月から２月ごろの予定だということです。