お笑いコンビ「エルフ」が17日までにコンビの公式YouTubeチャンネルを更新。荒川（29）が、お笑いコンビ「霜降り明星」の粗品（32）から“辛口”審査を受けた件について言及する場面があった。

「女芸人No.1決定戦 THE W 2025決勝」にて、審査員・粗品はコンビの1本目の漫才について「漫才コントにこんなん入れておけば評価されるやろ…みたいな思惑が客に透けてしまうレベルの稚拙さ」「普段質の悪い客の前でしかネタを試せてない」などとバッサリ。

これを聞いた荒川が「粗品さん!すいません、ホントにありがたいんですけど『W』から出て行ってくれませんか?迷惑なんです!」と言い返すシーンがネット上で話題となっていた。

そしてYouTube動画の中で荒川は「粗品さん、私と話をしてください」と一言。「YouTubeで『W』のことを言われている動画も拝見して。自分もお伝えしたいことも、聞いていただきたいこともあって」としたが「でも、そういうのはちがうな。見ててください!もう分からへんねん…イエーイ!」とサムズアップをみせていた。