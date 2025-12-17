「居酒屋以上 旅未満」の体験を提供する「BEB5土浦」では、2026年2月11日（水）〜3月25日（水）までの期間、茨城県オリジナル品種のイチゴ「いばらキッス」を味わい尽くす「BEBストロベリーナイト」を実施。

「いばらキッス」を使用した「いちごの贅沢スパークリング」「いちごの芳醇モクテル」各900円や、イチゴソースとイチゴチップをアイスクリームと一緒にかき混ぜて、別添えの紅茶のリキュールシロップを加えて楽しむ「いちごのほろ酔いアイスクリーム」700円が新登場！

イチゴ色のキャンドルや装飾で彩られたパブリックスペース「TAMARIBA」で、仲間とワイワイ楽しみながらイチゴを味わうナイトタイムを過ごしてみては。■BEB5土浦 by 星野リゾート（べブ）「BEBストロベリーナイト」期間：2026年2月11日（水）〜3月25日（水）住所：茨城県土浦市有明町1-30プレイアトレ土浦3FTEL：050-3134-8098（星野リゾート予約センター）時間：16〜22時料金：「いちごのほろ酔いアイスクリーム」700円、「いちごの贅沢スパークリング」900円、「いちごの芳醇モクテル」900円。宿泊は別途、1泊6600円〜※2名1室利用時1名あたり、サービス料込アクセス：JR土浦駅直結対象：宿泊者限定予約：不要

”イチゴ王国”と名高い栃木県に位置する「界 鬼怒川」では、「いちごで満たす至福の温泉滞在」を2026年1月6日（火）〜3月31日（火）までの期間限定で実施。温泉後の水分をイチゴで補給する「湯上がりいちご」や、幻のイチゴを含む全5種の「いちごの食べ比べ」、「いちごの晩酌セット」が楽しめます。

まずはチェックイン後に、「いちごの食べ比べ」1名1500円をいただきましょう！

甘味・酸味・香りのバランスが絶妙な「よつぼし」、芳醇な桃のような香りが特徴の「桃薫」、甘さが際立つ新品種「とちあいか」、白い果実が特徴の「ミルキーベリー」、そして栃木県内でも生産量がわずか0.2%で、市場にほとんど流通しないことから”幻のイチゴ”と称される「とちひめ」を味わえます。

これぞイチゴ王国ならではの体験！ それぞれの色、香り、味わいの違いを感じながら堪能しましょう。

湯上がりいちごイメージ

大浴場に隣接する湯上がり処には、フレッシュなイチゴやさわやかなイチゴドリンクが用意してあります。さらに客室では、日光湯波やかんぴょうなど栃木が誇る伝統食材とイチゴを組み合わせた「いちご晩酌セット」1名2300円を味わうことができます。

いちご晩酌セット

産地だからこそ味わえる希少な食体験と温泉をかけ合わせた滞在で、心も身体も満たされる時間をぜひ。■界 鬼怒川「いちごで満たす至福の温泉滞在」期間：2026年1月6日（火）〜3月31日（火）住所：栃木県日光市鬼怒川温泉滝308TEL：050-3134-8092（界予約センター）料金：体験により異なる宿泊は別途、1泊2食付き3万5000円〜※2名1室利用時1名あたり、サービス料込アクセス：鬼怒川温泉駅から車で約5分対象：宿泊者限定

高原のアグリツーリズモリゾート「リゾナーレ那須」では、イチゴ食べ放題のビュッフェやオリジナルクラフト体験など、朝から晩までイチゴを楽しみ尽くせる「いちごフルステイ」を2026年1月5日（月）〜4月24日（金）に初開催！

レセプションにはイチゴ農園をイメージした空間が広がり、チェックイン時から気分もUP♪

いちごおつまみとスパークリングワイン

ディナービュッフェで旬のイチゴを好きなだけ食べられる「いちごデザートコーナー」を楽しんだあとは、Books&Cafe「POKO POKO」で夜限定のイチゴを使ったスパークリングワインを堪能。なんとワインは無料でいただけるんです！ 「おつまみプレート」1900円や「いちご丸ごとチョコレート」1000円も用意されているので、こちらも要チェック。

翌日の朝食では、自然な甘さのイチゴピューレと地元の牧場から取り寄せた濃厚な牛乳の組み合わせが絶妙な「いちごミルク」を味わえます。

「ストロベリーフラワーポットづくり」1セット3500円

アクティビティ施設「グリーンハウス」では、イチゴのような見た目の花を使ったフラワーポットづくりの体験も。

食べて飲んで、クラフト体験まで！ イチゴ好きにはたまらない滞在を満喫してくださいね。

■リゾナーレ那須「いちごフルステイ」

期間：2026年1月5日（月）〜4月24日（金）

住所：栃木県那須郡那須町高久乙道下2301

TEL：050-3134-8093（リゾナーレ予約センター）

料金：体験により異なる

宿泊は別途、1泊2食付き3万1000円〜※2名1室利用時1名あたり、サービス料込

アクセス： JR東北新幹線 那須塩原駅から送迎バスで約35分

対象：宿泊者限定



「リゾナーレ熱海」では、イルミネーション輝くハウスを貸し切って行う夜のいちご狩り「ナイトストロベリーツアー」を、2026年1月6日（火）〜3月30日（月）の偶数日限定で開催。レッドカーペットが敷かれてライトアップされたイチゴのレーンは、まるでパーティー会場のよう！ 1日1組限定なので、ほかの人を気にせずイチゴ狩りを満喫できます。

フレッシュなイチゴはもちろん、自分で摘んだイチゴを使ったクレープシュゼットも味わえるのが高ポイント！

客室に戻ってからは、紅ほっぺを使用したこのツアーためだけのオリジナルカクテルで余韻を楽しむことができます。

ここでしか体験できないぜいたくなイチゴ狩り。ぜひ一度体験してみませんか？

■リゾナーレ熱海「ナイトストロベリーツアー」

期間：2026年1月6日（火）〜3月30日（月）の偶数日

住所：静岡県熱海市水口町2-13-1

TEL：050-3134-8093（リゾナーレ予約センター）

時間：19時〜21時30分（体験時間1時間30分、移動時間往復1時間）

料金：1名利用時：1名1万5000円、2名利用時：1名1万2000円

（イチゴ狩り体験、クレープシュゼット作り体験、オリジナルカクテルを含む）

宿泊は別途、1泊朝食付き2万4000円〜※2名1室利用時1名あたり、サービス料込

アクセス： JR 東海道線 熱海駅から送迎バスで約20分

対象：宿泊者限定

予約：宿泊日の3日前17時までに公式サイトから予約

定員：1日1組2名まで



BEB5土浦のイチゴドリンク

イチゴを楽しめる4つの施設のプランをご紹介しました。産地ならではの特別な体験。どれもも人気があるので早めに予約してくださいね！●状況により、期間や内容が一部変更になる場合があります。●店舗・施設の休みは原則として年末年始・お盆休み・ゴールデンウィーク・臨時休業を省略しています。●記事の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。