【ウェンディーズ･ファーストキッチン福袋】「ハッピーバッグ2026」、オリジナルトート&最大4,460円相当の商品引換券9枚【12月18日発売】
ハンバーガーチェーンの「ウェンディーズ･ファーストキッチン」および「ファーストキッチン」は、2025年12月18日(木)10時より、福袋「ハッピーバッグ2026」を数量限定で販売する。価格は4,000円(税込)。ウェンディーズ･ファーストキッチン、ファーストキッチン(競馬場店を除く)の店頭で販売するが、数量限定のため、予約で完売している場合がある。
福袋は、オリジナルトートバッグと、最大合計4,460円相当の商品引き換え券9枚がセットになっている。商品引き換え券の有効期限は2026年3月31日まで。
価格:4,000円(税込)
内容:
◆オリジナル2Wayトートバッグ 1点
A4サイズが入る使いやすいサイズで、手持ち･肩掛けの2Way仕様。付属のチャームには、ウェンディーズのマスコット「ウェンディーちゃん」と、ファーストキッチンのマスコット「ベーグ」が両面にデザインされている。
サイズ:高さ25cm×横34cm×マチ14cm(持ち手含まず)
オリジナル2Wayトートバッグ
◆商品無料券9枚(最大合計4,460円相当)
･ウェンディーズバーガーUSA または ファーストキッチンの760円以下のハンバーガー
･チキンフィレバーガーUSA または ファーストキッチンの610円以下のハンバーガー
･チキンナゲット5個
･フレーバーポテトM×2枚
･ドリンクM×2枚
･台湾タピオカ
･クリームソーダ or コーラフロート or アイスコーヒー or ホットコーヒー
※商品引き換え券の有効期限は2026年3月31日まで。
※ウェンディーズ･ファーストキッチンおよびファーストキッチン(競馬場店を除く)全店で利用可能。
※他の割引との併用は不可。
「ハッピーバッグ2026」〈販売概要〉
販売開始日:2025年12月18日(木)10時〜(数量限定)
販売店舗:ウェンディーズ･ファーストキッチン、ファーストキッチン(競馬場店を除く)
※数量限定のため、店頭予約で完売している場合あり。